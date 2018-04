Zbavila se pervitinu, ale přibrala na 90 kilo. Na hubnutí sílu neměla

Pavlíně je 32 let, měří 170 centimetrů, je svobodná, bezdětná. Žije s přítelem Petrem, fotbalistou. Je tanečnice, která vede taneční školu, a zpívá ve skupině Koule. Podle expertů pořadu Jste to, co jíte ovšem Pavlíně chybí kondice. "Kdyby měla běhat, nic neuběhne," tvrdí výživový specialista Petr Havlíček.

Píchala si pervitin

Před osmi lety kvůli závislosti na drogách zhubla z pětašedesáti kilogramů na 55 kilo. Dnes už drogy nebere, ani nepije alkohol. Ale kouří, třeba i dvě krabičky cigaret denně.

Pavlína Zhubla za 4 měsíce 2 kg tuku, přes boky jí ubyly 2 cm, v pase 3 cm.

Když si přestala píchat pervitin, ztloustla na 85 kilo. Před třemi lety se znovu rozhodla zhubnout, šla k dietologovi, kde dostala prášky na hubnutí. Za dva měsíce se z 85 dostala na 63 kilo, což jí ovšem poškodilo organismus. Znovu začala nabírat a dnes se ručička na váze zastavila až u devadesátky.

Je libo smažák? Nebo hamburger?

Za její tloušťkou je především nevhodná strava a nedostatek dostatečně dlouhého pohybu. Pavlínin jídelníček se často sestává ze smaženého sýra a dalších podobných "lahůdek", jako jsou hamburgery, pizza nebo sladkosti.

Jí nepravidelně a nárazově. Na noc se přejídá, hamburgery si například klidně dá i kolem půl deváté večer.

"Nesnídám, dám si kafe, cigaretu a podívám se na televizi a počítač. Cigarety jsou moje jediná závislost, i když stojí peníze, někdy vykouřím 20 někdy 30 i 40 cigaret. Momentálně moje povolání je trenér a učitel tance a bokem dělám kadeřnici. Chodím ráda na procházky, ráda jezdím na kole, ráda jezdím autem," svěřila se v pořadu Pavlína.

Před třemi lety začala Pavlína chodit s fotbalistou Honzou. Doma se obvykle potkávají až večer, dopřejí si smažák, americké brambory, hranolky. Jenže Honza pak kalorie vyběhá na fotbale.

"Proč jsem se přihlásila? Dělám to pro sebe a hlavně z estetického důvodu a proto, aby on měl radost, že jsem hubená," vysvětlila Pavlína své důvody, proč se přihlásila do "hubnoucího" pořadu.

13,5 kg cukru, 8 kg tuku za rok

Doktorka Kateřina Cajthamlová spolu s výživovým specialistou Petrem Havlíčkem připravili Pavlíně hubnutí na míru. "Pavlína mi připadá motivovaná," soudí Havlíček. Rok totiž usilovala o to, aby se do pořadu dostala.

Když doktorka Cajthamlová kontroluje ledničku a vybavení kuchyně, okamžitě pozná, jaké jsou největší Pavlíniny prohřešky. Za rok Pavlína s Honzou podle ní jen ve šťávách spotřebují 13,5 kila cukru a 7,8 kila živočišného tuku.

"Co se mi honí hlavou? že jsem jedla pěkný hnusy," přiznala Pavlína a její přítel Honza dodal: "Už to jíst nebudu."

Kolik schodů je v domě?

Pavlína dostala jídelníček a návod, jak se hýbat. Doktorka Cajthamlová jí "nařídila", aby chodila v domě k bytu po schodech.

První kontrola přišla po třech týdnech. A už signalizovala, že něco není v pořádku. Jídlo neodpovídalo nutričním hodnotám, které jí odborníci doporučili. "No, to ne, ale chutnalo mi to," přiznala se Pavlína.

Ani počítání schodů jí nějak nevyšlo. Za tři týdny prý šla po schodech dvakrát, třikrát. Pavlína dostala také rotoped, na němž měla jezdit minimálně 45 minut týdně.

Co uvidíte příště? Dvacetiletá Romana Jiřičková se trápí s nadváhou už od dětství. Zavinila to i léčba ekzému, která vše zhoršila. Nyní váží 118 kilogramů a měří 172 centimetrů. Slečna Romana už se začala se svou váhou smiřovat, ale když se tajně zamilovala, motivace zhubnout je zpět. Podaří se Romaně, která denně vypije více než 2 litry Coca-Coly, získat muže svých snů na závěrečné romantické večeři?

Sledujte cestu za zdravějším životem slečny Romany ve čtvrtek 21. dubna od 21:20 hod na Primě.

"Mám pocit, že je tak trochu lempl a nebere to tak vážně, jak by měla," řekl Martin Šťastný, další z expertů v televizním pořadu. Pavlína je dokonce usvědčena ze lži. Tvrdí, že snížila spotřebu cigaret na 15 denně, ale její přítel Honza mluví o dvaceti, pětadvaceti cigaretách.

Pavlína se na to vybodla

Po šesti týdnech odtučňovací kúry vstoupily do života Pavlíny nepříjemné události. Spadla, narazila si ruku, hnula si krkem, takže musela nosit zdravotní límec. Kromě toho měla babička mrtvici.

"Jedla jsem jen dvakrát denně, ale jedla jsem zdravě," tvrdila Pavlína. Cajthamlová s Havlíčkem se následně dozvěděli, že to Pavlína vzdala. Společně jí zavolali a snažili se ji podpořit.

Na jedenáctý týden po začátku hubnutí si Kateřina Cajthamlová naplánovala přepadovku. Pavlína tvrdila, že dala všechno do pořádku a dodržuje stanovený režim. Je tomu opravdu tak?

"No, moc ho nedodržuju," vysoukala ze sebe Pavlína. Kontrola doktorky Cajthamlové například objevila hotovku z hospody. "Když jsme viděli paní doktorku ve dveřích, tak to bylo zděšení. Mně se málem zastavilo srdce," svěřil se Pavlínin přítel Honza.

Kateřina Cajthamlová má jasno: "Pavlína se na to jednoduše vybodla."

Dělala z nás blbce

Pavlína slíbila, že se znovu pokusí jídelníček dodržovat, že bude jíst pětkrát denně. "Aby si celý národ nemyslel, že jsem úplnej blbec," tvrdí.

Jenže najednou je problém i s tím, aby Pavlína pustila do bytu televizní štáb. Prý nemá čas. Nakonec svolila aspoň k tomu, aby ji natočil, jak si připravuje jídlo. Ale vážné pochybnosti přetrvávají. "Připravuje francouzské brambory z nedefinovatelného množství surovin, protože nic neváží... Ono tam v podstatě nesedí vůbec nic," konstatoval Petr Havlíček.

Doktorka Cajthamlová už je rozlobená: "Ona nám lže. Dělá z nás blbce, ale taky dělá blbce ze sebe." Mezi Kateřinou a Pavlínou se nakonec strhne krátká hádka. "Prostě jste utratili zbytečný peníze a námahu čtyř měsíců. A já se teďka budu věnovat něčemu jinýmu," řekla Pavlína, která přiznala, že "na to tři měsíce kašlala".

I tak nebylo hubnutí úplně k ničemu. Pavlína zhubla za 4 měsíce 2 kilogramy tuku, přes boky jí ubyly 2 centimetry, v pase tři. A hlavně: Pavlína otěhotněla, což si už dlouho přála.