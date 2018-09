Zánět močových cest trápí hlavně ženy. Jak na něj vyzrát?

Infekce močových cest je podle statistik druhým nejčastějším důvodem, proč lidé navštěvují lékaře. Touto infekcí trpí i muži, ovšem častějšími adeptkami na problémy s močovými cestami jsou ženy. U nás to je každá pátá žena, která aspoň jednou za čas prodělá infekci močových cest. A dvacet procent žen mívá potíže opakovaně.

Proč tomu tak je? Vysvětlení je jednoduché. Ženy mají kratší močovou trubici a umístění blízko konečníku způsobuje, že se do močového měchýře nebo pochvy velmi snadno dostanou bakterie nebo kvasinky. Ovšem jak říká urolog Martin Lukeš, nepoměr mezi ženami a muži se vyrovnává v pozdějším věku, a to kvůli zhoršené evakuaci moči dané zvětšující se prostatou.

Pokud jde o roční období, kdy se záněty objevují, není jednoznačná odpověď. „Některé ženy trpí na vyšší výskyt infekce v letních měsících z důvodu mokrých plavek či sportovních aktivit, jiné jsou citlivější k prochladnutí v chladnějších měsících,“ uvádí urolog. Mezi rizikové faktory vzniku infekce patří prostydnutí, pohlavní styk, gynekologické infekce a u mužů pak zvětšení prostaty.

Co je příčinou a jak se zánět projevuje

Paní Pavlína vzpomíná na svoje letní trápení na dovolené u moře. „Asi čtvrtý den jsem při močení začala pociťovat ostré řezání a pálení. Dokonce se objevila trocha krve. V lékárně jsem si sice koupila nějaké přírodní přípravky, abych si od bolesti ulevila, ale moc to nepomohlo. Po návratu jsem šla hned k praktickému lékaři, který diagnostikoval zánět močových cest. Dostala jsem antibiotika a taky radu, abych víc dbala na prevenci. Hodně od té doby piji minerální vody a bylinkové čaje. A hlavně si vždycky po koupání svléknu mokré plavky a obléknu se do suchého,“ vzpomíná osmatřicetiletá Pavlína.

Zkuste vsadit na osvědčené přírodní prostředky Pokud chcete zánětu předcházet, můžete zkusit i přírodní přípravky. Nenahrazují sice lékařskou péči, ale mohou pomoci.

- Jedlá soda: Když ji rozpustíte ve sklenici vody a vypijete, soda sníží kyselost moči a zmírní se pálení při močení. - Pijte urologické čaje, i do nich můžete přidat trochu jedlé sody. - Protizánětlivě působí medvědice lékařská, bříza a kořen petržele. Směs si můžete koupit v lékárně. - Brusinky: Preventivně vypijte každý den aspoň 300 ml stoprocentní brusinkové šťávy. Pokud nemusíte šťávy, kupte si tobolky s výtažky z brusinek. Podle nejnovějších studií obsahují brusinky látky, které bakteriím nedovolí, aby se uchytily na sliznici močových cest, takže se pak rychleji a snadněji vyplaví z těla ven. Podobně fungují i borůvky. - Ananas: V ananasu se nachází látka bromelin, která pomáhá léčbě zánětu močových cest. Zejména v kombinaci s klasickými antibiotiky. - Obyčejná voda: Máte-li tendenci k častým zánětům, pijte dostatek vody. Každý den aspoň osm sklenic – pití podpoří močení. Máte-li už akutní zánět, každou hodinu vypijte 250 ml vody, čímž urychlíte vyplavení škodlivých bakterií z těla. - Vitamin C: Některým lidem pomáhá právě tento vitamin – 5000 mg denně a je po zánětu. Céčko udržuje močový měchýř zdravý tím, že okyseluje moč, takže se v ní neuchycují bakterie. - Česnek: Protizánětlivé účinky má i tento zabiják bakterií. Ideální je konzumovat ho v syrovém stavu, což ale většinou není možné. Jezte ho tedy v tobolkách nebo si ho přidejte do jídla.

Projevy zánětu jsou zcela nepřehlédnutelné: bolesti v podbřišku, které připomínají řezání žiletkou, nebo pálení při močení. Až 90 procent všech infekcí močových cest způsobuje bakterie Escherichia coli. „Některé záněty však mohou být způsobeny i pohlavně přenosnými bakteriemi, které běžným kultivačním vyšetřením moči neprokážeme. Proto je na to potřeba myslet a eventuálně doplnit další specifická vyšetření,“ říká urolog Tomáš Novotný.

Další projevy zánětu, kterých si máte všímat

Kromě výše uvedených příznaků se mohou objevit i další symptomy. Pokud jste zdravá, moč je čistá a má světle žlutou barvu. V případě zánětu je zakalená a může páchnout, a to dost výrazně. Bolesti zad samozřejmě mohou signalizovat všechno možné, třeba zablokovanou páteř z neustálého sezení u počítače. Ale pokud vás bolí záda v oblasti ledvin, může to bohužel znamenat, že se zánět močových cest přesunul k ledvinám, a to už není vůbec žádná legrace. Některé ženy mají při zánětu i zvýšenou teplotu nebo jim je špatně od žaludku, jsou slabé a unavené.

Jak problém se zánětem řešit

V případě mírné infekce močových cest u žen někdy k ústupu obtíží postačí zvýšení příjmu tekutin a užívání fytofarmak. „Vhodné je také podání větší dávky produktů s látkou D-manóza, zejména pokud je infekce způsobená bakterií Escherichia coli. V případě přetrvávání obtíží je nutná antibiotická terapie, která zpravidla trvá u nekomplikované infekce tři až čtyři dny, u mužů vzhledem k anatomickým poměrům je nutná terapie vždy sedm až deset dnů,“ vysvětluje doktor Lukeš.

„V případě, že dojde k rozšíření infekce do ledvin, přidávají se příznaky charakteru bolesti ledvin, vysokých horeček s třesavkou a zimnicí. Rizikem je nedostatečné přeléčení infekce a její přechod do chronického stadia spojeného s opakováním infekcí,“ dodává lékař.

Prevence, kterou byste měli dodržovat

Jak radí oba urologové, pokud chcete snížit riziko vzniku infekce na minimum, měli byste dostatečně pít, neprostydnout, po koupání si vyměnit mokré plavky za suché, při zánětu pak včas a správně začít problém léčit, aby nepřešel do chronického stadia.

„Vhodné je dlouhodobé užívání některých fytopreparátů či podpora imunitního systému lyzáty z kmenů bakterií, které patří mezi nejčastější původce obtíží s močovými cestami,“ dodává lékař Martin Lukeš. Kromě toho noste volnější oblečení, při močení dostatečně vyprázdněte močový měchýř a nezadržujte nucení na močení, dbejte na hygienu genitálií, před milováním se vždy umyjte a po něm se vymočte (tím se vyplaví všechny „zlé“ bakterie) a jezte jogurty s probiotiky.

Nepoužívejte klasické mýdlo ani běžné intimky. Vhodné je také minimalizovat konzumaci kávy a alkoholu – alkohol dráždí močový měchýř stejně jako kofein.

Článek vyšel v zářijovém vydání časopisu Zdraví.