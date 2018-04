Bolí vás v letadle uši? Polykejte, pomohou i kelímky

"Na delší let můžete dětem dát zhruba půl hodiny před startem lehké sedativum, například kinedryl, aby celý let tak výrazně nevnímaly. Maminka by jim pak měla připomínat, aby často polykaly na prázdno sliny, to pomáhá nejvíce. Pro starší jsou vhodné žvýkačky," říká letecká lékařka Iva Weilguny. Ale pozor: kinedryl je určen pro děti starší dvou let.

Vyzkoušejte kelímky

Poletíte-li s kojencem, doporučují lékaři, aby matka alespoň při vzletu a přistávání kojila. Dítko pak bude přinuceno polykat a ouška by ho neměla bolet.

Jestliže ani osvědčené taktiky nezaberou, můžete vyzkoušet také kelímky s navlhčenými kapesníky. Tento fígl vám poradí snad každá letuška a najdete jej i v mnohých internetových diskusích. Princip je jednoduchý: vyžádejte si dva plastové kelímky a teplou vodou navlhčené papírové kapesníčky. Přiložte je dětem při přistávání na uši. Bolest by pak měla ustoupit.

Pomáhají i bonbony

Nejkritičtější chvíle jsou při stoupání, kdy klesá okolní atmosférický tlak a v uchu vzniká přetlak. Eustachova trubice se musí otevřít, aby došlo k jeho vyrovnání. Pak pomůže například polykání naprázdno. Právě to přispívá k širšímu otevření trubice.

Při přistávání letadla okolní atmosférický tlak stoupá, v uchu je podtlak, proto bychom měli do středního ucha vzduch vhánět. Zacpěte si nos a foukejte proti odporu, tím přetlak vytvoříte. Ten, kdo má uši citlivější, však bude při těchto změnách trpět. Stejně tak bude prožívat i případné propady letadla kvůli turbulenci.

Následuje prudká bolest hlavy, případně nepříjemné pocity v uších. Tyto stavy však nejsou pro zdravého člověka nebezpečné a proti bolesti lze poměrně jednoduše bojovat. Stačí si vzít od letušek bonbon, případně žvýkačku. Před cestou by k lékaři měli zajít lidé, kteří často s ušima stonají.

Těhotné raději s formulářem

Těhotná žena by měla před cestou navštívit vždy svého lékaře. Poradit se s ním, zda může let absolvovat a nechat si vystavit lékařské potvrzení. To by mělo obsahovat informaci o tom, že je zcela v pořádku. Některé letecké společnosti jej chtějí totiž vidět.

Například u Českých aerolinií mohou ženy létat až do osmého měsíce, tedy 34. týdne, bez lékařské zprávy. Pokud budou chtít do letadla i později, musí předložit lékařskou zprávu o tom, že jsou v pořádku. K tomu potřebují formulář MEDIF (Medical Information Form), který nesmí být starší než 6 dnů. Tento formulář je k dispozici na všech obchodních místech ČSA. Poslední let může žena absolvovat v 36. týdnu.

Ženy by měly počítat s tím, že jim může být během letu nevolno. Nedoporučují se jim příliš dlouhé cesty, jsou totiž náchylnější k zvýšené tvorbě krevních sraženin.