Teplá moč nebo málo vody. Co všechno ovlivňuje výsledky testů u lékaře

Každý dospělý člověk má jednou za dva roky nárok na preventivní prohlídku u praktického lékaře. Při ní se vyšetřuje hladina glukózy a cholesterolu, aby se včas diagnostikovala častá a závažná onemocnění, cukrovka a sklon k ateroskleróze. Vyšetření krevního obrazu se obvykle provádí při podezření na různé choroby, například zánětlivá onemocnění nebo nedostatek železa.

"Při vyšetření krevního obrazu se hodnotí stav červených krvinek (množství, kvalita), bílých krvinek (množství, zastoupení jednotlivých druhů) a počet krevních destiček. Dále se vyšetřují biochemické parametry v krevním séru, které zahrnují hladinu cukru v krvi a základní vyšetření krevních tuků. Někdy se přidává vyšetření štítné žlázy, vyšetření stavu ledvin, jater či obsah minerálů v krvi a další parametry podle věku, současných problémů či příznaků vyšetřovaného," řekl pro iDNES.cz profesor Jaroslav Racek z Ústavu klinické biochemie a hematologie Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Plzni.

Zdůraznil, že poučení pacienta a jeho správné chování před odběry hraje klíčovou roli pro správnost vyšetření. "Divili byste se, jak málo lidé vědí a kolik předsudků v této oblasti funguje," poznamenal profesor Racek.

Nalačno neznamená jen bez snídaně

Pro většinu lidí například odběr nalačno znamená, že nesmí snídat. Ve skutečnosti se tím rozumí, že by pacient neměl jíst zhruba 10 až 12 hodin před odběrem. Dalším předsudkem je obava z pití. Ale podle Racka se naopak doporučuje vypít dva až tři decilitry vody nebo neslazeného čaje.

"Jestliže pacient nepije, stoupá v krvi počet červených krvinek, hladina bílkovin i tuků, které jsou na bílkoviny vázány, může stoupnout i koncentrace močoviny v krvi, která stoupá například při onemocnění ledvin, obvykle však i s hladinou kreatininu," vysvětluje doktor. Rozhodně varuje před pitím alkoholu minimálně 24 hodin před odběrem.

"V opačném případě se v krvi mění koncentrace tuků, klesá hladina glukózy, stoupá kyselina močová, do krve se uvolňují jaterní enzymy," řekl profesor Racek, podle něhož by se měl pacient dostavit do laboratoře v ranních hodinách a při odběru by měl být v relativním klidu.

Pozor na léky i vitaminy

Výsledky testů může významně ovlivnit i kouření nebo užívání léků. Pokud je pacient nemůže vysadit, měla by laboratoř dostat informaci o tom, jaké léky užívá. Patří mezi ně rovněž doplňky stravy včetně běžného vitaminu C.

"Velké dávky vitaminu C mohou způsobit falešně negativní nález při chemickém vyšetření krve v moči. Odběrová nádobka by měla být dokonale čistá, nejlépe na jedno použití. Nesmí obsahovat zbytky dezinfekčních činidel, která mohou dělat falešně pozitivní nález krve v moči," sdělil doktor, podle něhož je důležité i správné uchovávání a transport moči.

"V teple se v moči množí bakterie a moč se stává zásaditou. V chladu pak z moči mohou vypadávat rozpuštěné látky ve formě drtě či krystalů, což je rovněž nevhodné," upozornil.

Ideální není ani přílišná fyzická aktivita, která vede k uvolnění svalových bílkovin do krevního oběhu. A pracují-li svaly na "kyslíkový dluh", stoupá v krvi hladina kyseliny mléčné. "Během fyzického výkonu se mění hladiny krevních tuků, krev se z vnitřních orgánů přesouvá do pracujících svalů, což může ovlivnit řadu laboratorních výsledků," dodal Racek.

Ukázka výsledků testů krve a moči anonymní pacientky s vysvětlením odborníka

Co znamená ALT nebo T3

Výsledky základního rutinního vyšetření bývají k dispozici obvykle ještě týž den. Na laboratorním listu najdeme spoustu zkratek, které jsou sice odborníkovi jasné, ale pro laika jsou zcela nesrozumitelné.

Například zkratky ALT a AST označují enzymy uvolňované do krve hlavně při poškození jaterních buněk. GGT je jiný jaterní enzym, který ukazuje toxické poškození jater, často alkoholem. A CK je kreatinkináza, enzym uvolňující se do krve při poškození svalů (i srdce).

Čeká vás vyšetření krve nebo moči a vy nerozumíte zkratkám na žádance od lékaře? Odborné informace pro laiky najdete na www.laboratornitesty.cz.

Běžné jsou zkratky při označení hormonů, třeba T3 a T4 jsou hormony štítné žlázy, přičemž číslo znamená počet atomů jódu v jejich molekule, TSH je hormon řídící funkci štítné žlázy.

HDL a LDL cholesterol znamená obsah cholesterolu v tzv. lipoproteinech, přičemž zvýšení LDL cholesterolu představuje vyšší riziko aterosklerózy a jejích komplikací - infarktu myokardu a cévní příhody mozkové. Zvýšení HDL cholesterolu má naopak ochranný účinek. Časté je rovněž vyšetření CRP, C-reaktivního proteinu, citlivého ukazatele zánětu, hlavně bakteriálního původu.