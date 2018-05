Čtyři zajímavosti o potu, které jste možná nevěděli

1. Pocení tělo potřebuje

Občas na nás vyskočí „zaručený“ způsob, který má zabránit pocení už navždy. Nejen, že je to zatím nemožné, ale pro lidské tělo by to bylo i nezdravé. Pocení je přirozená tělesná funkce, jejíž úlohou je ochránit organismus před přehřátím.



Lidské tělo reaguje vylučováním potu nejen na horko a tělesnou zátěž, ale také na hormonální změny, silné emoce či pikantní jídla. Složení potu je do jisté míry individuální, jeho základ je však vždy stejný. Až z 98 procent je tvořen vodou, zbytek jsou minerální látky, aminokyseliny či močovina.