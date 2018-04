Zácpa může být příznakem rakoviny

Ještě vážnější je, že Češi celosvětově stále vítězí v počtu případů rakoviny tlustého střeva.

A právě zácpa patří mezi obtíže, které toto onemocnění mohou provázet a hlavně signalizovat.

Odborně se zácpa nazývá obstipace a je definována jako menší počet stolic za týden (podle některých autorů méně než tři) a někdy také pocit neúplného vyprázdnění. Stolice bývá často tuhá a drobná, ale není to pravidlem.

Stolice se tvoří v tlustém střevě a její složení závisí na skladbě a množství toho, co sníme (hlavně na množství tekutin a nestravitelných rostlinných zbytků). Její odchod z těla je podmíněn správnou činností tlustého střeva a také tím, zda střevu "nestojí v cestě" překážky, které by průchod stolice zpomalovaly nebo znemožňovaly.

Z uvedeného se vynořují příčiny zácpy. Málo tekutin a strava chudá na nestravitelné zbytky (zeleninu) má za následek málo stolice. A málo stolice má i ten, kdo celkově málo jí, například v rámci různých diet či nechutenství.

Činnost tlustého střeva může být narušena nedostatkem pohybu, sníženou činností štítné žlázy (neboli hypotyreozou), stresem, depresí a také poruchou pohyblivosti střev způsobenou užíváním některých léků (opiáty, železo, léky na uklidnění, některá antidepresiva, některé léky na srdce apod.)

Pohyb střev mohou znesnadňovat srůsty v břišní dutině. Jde o jakési jizvy slepující jednotlivé orgány nebo jejich části k sobě (asi jako lepidlo vylité mezi papíry). Další překážkou mohou být výrůstky ve střevě samotném (polypy) nebo vychlípení střevní stěny (odborně divertikly).

Nejzávažnější překážkou jsou nádory. Mohou vyrůstat buď přímo ze střeva, nebo z okolních orgánů, jako je děloha, vaječníky, prostata apod. V tom případě dojde ke zúžení průsvitu střeva tím, že je stlačeno nebo ucpáváno nádorem. A stolice pak vlastně nemá kudy procházet.

Když vás postihne zácpa, nemusíte se hned bát toho nejhoršího. Výkyvy v pravidelnosti stolice velmi lehce způsobí například stres v práci, služební cesta a pár odbytých obědů. Pokud se váš život zas vrátí do normálních kolejí, dojde zpravidla i k úpravě vyprazdňování.

Jestliže vás zácpa trápí déle - řádově týdny - a nelepší se, i když zkoušíte všechno možné, abyste se jí zbavili, je vhodné navštívit lékaře a vyloučit její vážnější příčiny.

Nicméně nejlepší je obtížím předcházet. Především to znamená dostatečně pít(dospělý člověk by denně měl vypít alespoň 2,5 l, včetně polévek a ovoce se zeleninou; 90% ovoce jsou tekutiny) a jíst denně takzvanou vysokozbytkovou stravu, což je hlavně zelenina, celozrnné obilniny a ovoce.

Tím se zajistí dostatek stolice - střevo pak má "co posouvat dolů" a má na co navázat nepotřebné a leckdy toxické zbytky, které je třeba odstranit z těla. Takový způsob stravování navíc snižuje riziko vzniku rakoviny tlustého střeva.

Jak však zajistit správnou činnost střeva, neboli aby stolici sunulo dolů dostatečně rychle a plynule? Činnost střev je podporována fyzickou aktivitou, neboli pořádná procházka by je zaručeně měla rozhýbat.

Pokud vám správné stravování a procházky nebo jiné pohybové aktivity přesto příliš nepomáhají, zejména pokud musíte užívat léky, které vznik zácpy podporují, dá se střevu pomoci užíváním přírodní vlákniny a občasným využitím projímadla – s ním je však radno spíše šetřit, neboť často či ve vysokých dávkách užívané projímadlo ztrácí účinnost a střevo pouze dráždí, dokonce může zácpu dále podporovat.

Před rakovinou tlustého střeva částečně chrání péče o kvalitní stolici (viz výše). Dále je vhodné pravidelně absolvovat preventivní prohlídky u vašeho praktického lékaře, a to včetně vyšetření okultního krvácení do stolice.

Díky těmto kontrolám se případné zhoubné bujení může zachytit daleko dříve, než začne způsobovat nějaké výraznější obtíže, a bývá také daleko lépe léčitelné. A samozřejmě – veselá mysl – půl zdraví, a to i zdraví vašich střev.