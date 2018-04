Začíná druhá etapa Ostrovů života

16:47 , aktualizováno 16:47

Život dítěte se koupit nedá. Speciální lůžko pro jednotku intenzivní péče - Ostrov života - ano. Čtyři z pěti nemocných dětí se díky němu podaří zachránit. Bez něj by nepřežilo ani jedno. Téměř deset milionů korun, které se díky charitativnímu projektu konta Bariéry podařilo minulý rok vybrat, vystačilo na tři kompletní "Ostrovy života". I to je však málo, a tak projekt vstupuje do další etapy.