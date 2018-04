Zachraňte si svoji kůži

Objevilo se vám na kůži něco, co jste tam dříve neměli? Pak neváhejte s návštěvou lékaře.

"Laik totiž nedokáže odlišit, zda je to jen reakce na slunce, či zhoubný melanom, který se musí neprodleně odstranit," řekla Milena Jirásková, lékařka dermatovenerologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice.

Na druhou stranu není třeba propadat panice, pokud máte skvrny již léta a nic se s nimi neděje, případně pokud je mají vaše děti třeba již od narození.

"Pokud má někdo skvrny od narození, půjde nejspíše o běžné pigmentové névy, které neznamenají vůbec nic," doporučila dermatoložka Zuzana Kulíková z pražské nemocnice na Vinohradech.

Přesto podle ní neudělá člověk chybu, pokud si nechá podobné skvrny, lidově zvané "mateřská znaménka", vyšetřit.

Hormony vadí

"Skvrnami na kůži, takzvanou hyperpigmentací, trpí většinou ženy, protože souvisí s hormonálními výkyvy. Problémy s ní má třetina žen starších patnácti let," upřesnila Jirásková.

Podle ní tak jen v Česku žije s podobnými skvrnami více než milion žen. S přibývajícím věkem se jak u žen, tak u mužů objevují stařecké skvrny. I s nimi však častěji k lékaři míří ženy, protože jim vadí kvůli vzhledu.

Nejčastěji se skvrny objevují na obličeji. Pokud se ukáže, že skvrny nejsou zdraví nebezpečné, a přesto se jich člověk chce zbavit, musí se připravit na to, že to pocítí jeho peněženka: Preparáty na jejich odstranění stojí od 200 do 1700 korun, laserové výkony bývají ještě dražší.

"Odstranění skvrn je nevděčný proces: vyžaduje velkou trpělivost a spolupráci pacienta, přitom ne vždy odpovídá výsledek očekávání," poznamenala pro ČTK Radmila Konkolová, kožní lékařka z pražského Motola. Pojišťovny na tuto léčbu v případě, že jde jen o kosmetický problém, nijak nepřispívají.