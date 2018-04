Zabiják párek. Jeden denně zvýší riziko rakoviny o dvacet procent

Na vině jsou zejména dusičnany, dusitany a barviva, které se ke konzervaci uzenin používají. Nebezpečí nehrozí jen slinivce, ale také tlustému střevu a konečníku. Přitom Češi patří i kvůli svému rychlému životnímu stylu k největším konzumentům uzenin na světě. Párek k snídani, svačině či k večeři se zdá rychlým řešením v našich uspěchaných domácnostech.

Hlavním potravinovým zdrojem dusitanů jsou masné a rybí výrobky a sýry, do nichž se tyto látky záměrně přidávají jako potravinová aditiva: dusitan sodný a draselný má označení E 250, 249, dusičnan sodný a draselný má označení E 251, E 252.

Rakovina slinivky je i mezi onkology známá jako tichý zabiják, je nejhůře léčitelným typem nádorového bujení s nejmenší úspěšností léčby. (Více o rakovině slinivky čtěte zde.)

"Rakovina slinivky má velmi nízkou míru úspěšného vyléčení," varovala autorka studie Susanna Larssonová z vysoké školy Karolinska Institutet ve Stockholmu.

Konzumací párků a uzenin se zdravím hazardujeme. Stačí totiž jeden párek nebo kus salámu či slaniny denně a zvýší se riziko rakoviny slinivky o pětinu a 150 gramů uzeniny zkonzumované denně už zvýší riziko rakoviny slinivky o 57 procent, tvrdí Švédové.

"Nejde však jen o dusitany," varuje nutriční terapeutka Věra Boháčová z Fóra zdravé výživy. "Jídelníček bohatý na párky a další uzeniny obsahuje také příliš nasycených tuků a soli. To všechno má negativní vliv na naše zdraví. Nelze svést všechny potíže jen na párky. Stav našeho zdraví souvisí se životním stylem a způsobem stravování obecně."

Když už párek, tak podle čeho vybírat:

Vodítkem může být logo, které na potravinách upozorní, že daný výrobek neobsahuje nežádoucí Éčka, konkrétně konzervanty, umělá barviva a sladidla.

1. Pokud chcete skutečně kvalitní párek, vybírejte si vídeňské, debrecínské, lahůdkové, spišské nebo jemné. Podléhají přísnějším předpisům. Zajímejte se o složení: čím méně soli, tím lépe, ideálně bez barviva a konzervantů a s co největším podílem masa. Nejrůznější čertíci, čertovky nebo klausovky jsou jen jejich levnou variantou z náhražkových surovin.

2. Povrch párku nesmí být oslizlý, lepkavý, neměl by být ani moc svraštělý. Ideální by bylo, kdybyste mohli párek prsty zmáčknout: měl by být pružný, pevný, s dobře napjatým střívkem, ani moc měkký, ani moc tvrdý.

3. Najděte si svého výrobce, jehož párky vám chutnají. U pultu s váženými uzeninami se nenechte odbýt, prodejce je povinen sdělit vám jméno výrobce.

4. Vodítkem může být i barva. Párek s našedlou nebo nazelenalou barvou nechte raději v obchodě. Příliš tmavou barvou se výrobce snaží navodit dojem, že použil hodně masa. Jenže zpracované maso není nikdy tak červené jako syrové. Přirozená barva vídeňských párků je tedy světle růžová, jiné je to u spišských a debrecínských párků, ty získají barvu od použité papriky.

5. Párek se při ohřívání nesmí vařit, mohl by prasknout a ztratil by své chuťové vlastnosti. Ideální teplota je 75 až 80 °C. Ohřátý párek je lesklý, pružný a jemný na skusu.

