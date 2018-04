Za dva měsíce přibral pitím 20 kilogramů, z televize ho chtěli vyhodit

Za Jakubovou tloušťkou přesahující hodně sto kilogramů je do značné míry jeho záliba vyhrávat v různých rozhlasových soutěžích. Dokáže poslouchat jednu stanici třeba celou noc, jen aby nepropásl okamžik, kdy má zavolat do studia a vyhrát nějakou z cen. Takto se mu například podařilo vypůjčit na víkend automobil za milion korun.

Jakub Kantor Zhubl ze 113 kilogramů na 102 kilo. Ztratil 9 kilogramů tuku a 2 kilogramy svalů.

Jeho největší "výhrou" byla letní soutěž s pivovarem, jejímž smyslem bylo po rozhlasových vlnách upozornit, v které restauraci v Brně je ten den pivo hodinu zdarma. Jakub tak pil každou hodinu prakticky po celé prázdniny. "Za tu hodinu člověk dá i osm kousků, protože to je adrenalin," pochvaloval si Jakub.

Pivo jako životní vášeň

A výsledek? Za dva měsíce přibral 20 kilo! Na břiše se mu vytvořily strie jako těhotné ženě. "Pivo je moje největší vášeň, moje veliká láska. Nevím, jestli se ho dokážu vzdát. Pokud mi ale odborníci řeknou, že pít nemám, tak se nad tím budu muset zamyslet," konstatoval Jakub.

Když se Jakub přihlásil do pořadu Jste to, co jíte, při své výšce 179 centimetrů vážil 113 kilogramů. "Chci zhubnout, protože se cítím jako prase. I když mě nadváha v ničem neomezuje. Jen zaberu více místa v autobusu."

Jakub žije v panelákovém bytě s rodiči a dvěma staršími sestrami. Jeho životospráva je příšerná. Ráno nesnídá, dá si jenom tureckou kávu, k tomu cigaretu. Ve škole pije sladké limonády, na oběd mu vždy něco uvaří otec. Jakub jeho pokrm pokaždé zalije kečupem. "Moje první jídlo bývá kolem druhé hodiny, to je oběd od táty, jsou to blafy, bez kečupu bych to nesnědl, za měsíc tak litr kečupu padne."

K večeři si Jakub dává tousty z bílého pečiva se salámem, sýrem a na vše znovu přidá hromadu kečupu.

Každý den v hospodě

Takřka každý den tráví Jakub v hospodě. "Večer jdu prakticky každý den do hospody, kde vypiju minimálně tři piva. Po cestě domů mám takovou chuť žrát, že mi je jedno, jaký stánek s jídlem je při cestě. Sním v noci vše, od hamburgerů přes párek v rohlíku. Je mi to jedno, mám přímo vlčí hlad."

Pivo pije pravidelně od svých 14 let. "Přátelé, tohle je moje povinná výbava: inhalátor, zapalovač a cigarety, bez toho do hospody nelez, ne každý na to má koule," pochlubil se Jakub.

Ve svých dvaceti letech je poměrně dost nemocný. Má čtyři roky astma, přesto denně vykouří tak krabičku cigaret. Má alergie, denně spolyká hrst prášků a jeho kondice je velmi mizerná, byť ještě před dvěma lety závodil na kole. Teď nedělá nic, tvrdí, že by to neudýchal. Přesto je jeho snem vyjet bez zadýchání kopec do školy.

Jeho sestra mu za 20 tisíc koupila nové kolo. "Chtěla mě naverbovat do sportu, tak mi řekla, jaký kolo chceš, já ti ho zaplatím," řekl Jakub. "Do školy ale na kole nejezdím, protože je to do kopce."

Jeho druhým snem je stát se moderátorem v rádiu.

Břichatý a prdelatý

Jakub o sobě tvrdí, že je borec. Doktorka Kateřina Cajthamlová a výživový specialista Petr Havlíček ovšem mají trochu jiné mínění. "Je pěkně břichatej," zhodnotila Jakubovu vizáž Kateřina. A její parťák z pořadu dodal: "Břichatej a prdelatej."

Experti pořadu mu napočítali, že za týden Jakub vypije 21 piv, 11 panáků, 1,5 litru vína, 4 litry turecké kávy a 28 litrů sladkých limonád. "Jíte jak čuně, pijete ještě hůř, nehejbete se, jste nemocný, dostáváte léky, na všechno kašlete a my zdraví vám to cálujeme," povzdechl si Petr Havlíček.

Jakubova matka o jeho hrozné životosprávě přitom nic moc neví. Je překvapená z množství alkoholu, který její syn vypije, ale brání ho: "Nevím, kam chodí, ale že by nemohl dojít do postele, nebo že by chodil od zdi ke zdi, nepřichází v úvahu."

To Jakubova sestra je radikálnější. "Já mu říkám, že je tlustej, ošklivej, je to kus sudu," řekla mladá žena, vystudovaná dietní sestra.

Sázka s kamarádem

Jakub potvrdil, že chce zhubnout. Dokonce se vsadil s kamarádem, že dietu neporuší po celou dobu natáčení. Jeho předsevzetí mu ovšem dlouho nevydrží, jak se později ukáže.

"Bude to určitě těžký, ale dokážu to, když jsem do toho šel, tak se nechci ztrapnit, dám to za každou cenu," tvrdil zkraje Jakub. Kateřina Cajthamlová ale od počátku věděla, že to nebude jednoduché. "Při takhle velké konzumaci alkoholu to může být velký problém," konstatovala.

Jakub se ale hned v úvodu pochlubil, že přestal pít pivo a sladké limonády. "Chlastám vodu z vodovodu, nevěřili byste, jak je dobrá, kolik se dá ušetřit," řekl Jakub. Prý se i začal víc hýbat, i když jeho pojetí pohybu je poněkud svérázné. "Chodím víc pěšky, pro cigára si nejedu autem, ale zajdu si pěšky."

Léků jako pro důchodce

Doktorka Cajthamlová se pokusila Jakubovi promluvit do duše, aby ho varovala před vážnými zdravotními problémy, které ho mohou v budoucnu potkat, pokud nezmění svůj životní styl. "Poslyšte, to je léků jak pro důchodce. Za pár let byste za to platil velmi těžkými komplikacemi," upozornila Jakuba Kateřina.

Jako každý účastník pořadu dostal Jakub přesný jídelníček i návod, jak zvýšit fyzickou zátěž, aby šla kila dolů. Ale záhy vyjde najevo, že si s tím nedělá příliš těžkou hlavu. Když měl ukázat, jak si připravuje doporučený pokrm, vůbec nezvážil sojové maso.

"V plánu má přesně vydefinováno, kolik sojového masa v suchém stavu si má dát. U člověka, který je nemocný, je odvažování nezbytně nutné po celou dobu pořadu," vysvětlil Petr Havlíček. A když ho donutí pokrmy zvážit, Jakub si plete gramy s dekagramy. Prohřešků se ovšem objevilo více. Jakub například přiznal, že nesnídá, protože to prý nestíhá.

"Zapamatovat si takovou tlustou knížku není prdel, když to řeknu takhle zostra. Musím číst také knížky do školy," řekl Jakub.

Mezi Petrem Havlíčkem a Jakubem se pak rozpoutala ostrá debata:

"Já se tady s něčím tvořím, a vy si to děláte po svém," poznamenal Petr.

"Kdybych si to dělal po svým, tak tam není voda, ale pivo."

"Vy mi chcete říct, že jediný ústupek je, že nebudete pít pivo? To jste mohl jít do léčebny."

"Já pracuju, nemám čas zajít na oběd," řekl Jakub.

Petrovy rozpaky nad Jakubovým přístupem ještě umocnil fakt, že si u někoho Jakub zapomněl stravovací plán. A už se pro něj nevrátil.

"Po dnešním dnu jsem na těžkých rozpacích, jestli s Kubou spolupracovat dál, nebo ho asi jako jediného účastníka vyloučit a ukončit s ním spolupráci," uvažoval Petr Havlíček.

Dal jsem si pár piv

Když štáb pořadu Jste to, co jíte prověřoval, jestli Jakub není večer v hospodě, sice ho tam nezastihl, ale číšník potvrdil, že tam Jakub stále chodí. Sice vždycky jen na jedno pivo, ale docela často.

Jakub chtěl dokonce skončit s pořadem o 14 dní dřív, aby mohl jet na výlet do Polska a tam si dát speciální zelené pivo. "Myslím, že všichni soutěžící nedělají nic naplno, taky to porušujou. Během natáčení jsem měl pár piv," přiznal Jakub. Ukázalo se rovněž, že Jakub vůbec necvičil.

"Proč nám všem neustále lžete?" zamířila otázka na Jakuba. A odpověď? "Abych měl od vás klid."

Minus 11 kilogramů

Petra Havlíčka přístup Jakuba zklamal. "Myslel jsem, že se pokusí svůj život změnit," poznamenal. "V podstatě s námi pracovalo malé dítě, které si dělá psinu, ani si nevšimne, že to není vtipný," dodala Kateřina Cajthamlová.

I tak se Jakubovi podařilo za tři a půl měsíce zhubnout 11 kilo. Ovšem jen díky tomu, že přece jen o něco omezil pití piva. Jakub přišel o 9 kilogramů tuku a dva kilogramy svalové hmoty.

"Vy jste vysadil pět piv a to samo stačilo," řekl Havlíček. "Jakub nám předvedl takové divadlo, že jsem se neposadil na zadek, ale morálně jsem se z něj pozvracel," doplnil.

"Účast v pořadu byla od Kuby velká odvaha, protože ukázat takovou anatomii vlastní neschopnosti a alkoholismu, na to je odvaha opravdu potřeba," dodala Cajthamlová.

A co si myslí Jakub? "Jsem se sebou spokojenej," uzavřel.