Z turistických cest si vozíme i nemoci

Jak se bránit proti onemocnění Očkování, léky. Při jakékoli cestě do zahraničí by si měl turista ověřit, zda jeho očkování proti tetanu je ještě účinné (tedy ne starší než deset let).

Před cestou do exotických zemí je na místě návštěva lékaře, který poradí, jaké očkování je do dané oblasti doporučováno a jaké léky by měl turista mít s sebou, případně preventivně užívat. Oddělení specializovaná na cestovní medicínu jsou na každé krajské hygienické stanici. Povinné je očkování proti žluté zimnici pro tropickou Afriku a tropickou Ameriku. Další očkování či preventivní podávání léků je doporučeno vždy podle aktuální situace v dané zemi. Některé z preparátů (například léky proti malárii) však nesmějí užívat těhotné ženy. Ostatně těhotná žena by se vždy měla poradit s lékařem, zda jsou podmínky cesty pro ni vhodné.

Doporučuje se navštívit lékaře specializovaného na cestovní medicínu v ideálním případě už tři měsíce před odjezdem do exotických tropů či subtropů, nebo alespoň pět týdnů před cestou. Po návratu se pak vyplatí opět požádat lékaře o vyšetření zdravotního stavu. Hygiena především. Drtivá většina onemocnění turistů je způsobena špatnými hygienickými podmínkami. Proto se doporučuje často si mýt ruce mýdlem, v horkém podnebí se i několikrát denně sprchovat či omývat. Je rozumné vyhýbat se majonézám, krémům z vajec a nebaleným zmrzlinám z ulice. V tropech se pak má obezřetnost stupňovat: Pitná voda by měla být převařena či pocházet z plechovek či originálních lahví, choroboplodné zárodky může obsahovat i led ve sklenici s nápojem. Všechno jídlo by mělo být velmi dobře tepelně upravené, ovoce se jí jen takové, které si člověk sám oloupal. Rozumná opatrnost. Pokud turista už před cestou do rozvojové země navštíví svého zubaře, sníží riziko, že se pak nakazí v exotické zubní ordinaci. Rozumným nápadem rozhodně není koupání v moři, kam ústí kanalizace. Není dobré přicházet do kontaktu v zahraničí s nemocnými.