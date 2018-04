Vzdělanější lidé žijí déle

A čím vyšší, tím je průměrný život delší. Na lékařské fakultě Harvardovy univerzity pak prokázali, že osoby chodící do školy maximálně dvanáct či méně let žijí výrazně kratší život než ti, kteří po střední absolvují alespoň pár let na vysoké.

"Velmi rádi si myslíme, že když je naše země stále zdravější, těží z toho každý,“ tvrdí jeden z autorů, profesor David Cutler z Harvardu.

Podle něj v posledních letech vědci soustředili pozornost především na posuzování úmrtnosti vzhledem k socioekonomickému statusu lidí, ale málokdo si také všímal, jaký vliv na mortalitu má vzdělání. Z analýzy výsledků harvardské studie vyplynulo, že výrazně delší život mají dnes především ti lidé, kteří strávili ve škole více než dvanáct let života. Naopak u osob s nižším vzděláním je průměrná délka života ustálená a příliš v posledních letech neroste.

Závěry studie byly publikovány v odborném časopise Health Affairs.