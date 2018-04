Již čtyři piva zvyšují riziko srdeční arytmie, varují němečtí vědci

V zatím nejrozsáhlejší studii tohoto typu zkoumali vědci více než 3000 milovníků a milovnic piva, kteří se sjeli do Mnichova na tradiční festival. Výsledky potvrdily existenci tzv. syndromu dovolenkového srdce (v angličtině holiday heart syndrome), tedy situace, kdy se u osob bez předchozích srdečních problémů objeví nepravidelný srdeční rytmus, zřejmě jako následek velkého množství najednou vypitého alkoholu.



„Nalezli jsme velmi silné spojení s tachykardií a s narušením přirozených variací v srdečním rytmu během dýchání,“ uvedl pro The Telegraph profesor Moritz Sinner z mnichovské univerzitní nemocnice. Podle získaných dat stoupá pravděpodobnost srdeční arytmie s každým gramem alkoholu na litr krve o celých 75 %. Takovou koncentraci v krvi dosáhne průměrná osoba po vypití čtyř piv, záleží ale samozřejmě také na rychlosti metabolismu, váze a dalších individuálních faktorech.



Hrozí srdeční zástava a mrtvice

Lékaři sledovali na pivním festivalu jak příznivce piva, tak asi čtyři stovky abstinentů. Přestože atmosféra bujaré party celkově zvyšovala srdeční rytmus účastníků, u konzumentů piva byla s přibývajícím množstvím vyšší, než je u běžné populace.



Většina zaznamenaných nepravidelných rytmů spadala do kategorie sinusové tachykardie (zrychlený srdeční rytmus), která podle lékařů nepředstavuje příliš velké zdravotní riziko. Okolo 5 % zaznamenaných arytmií ale již patřilo mezi nebezpečnější typy, jako je např. arytmie síní. Ta v dlouhodobém horizontu zvyšuje riziko srdečního selhání a mrtvice.



Lékaři porovnali výsledky získané na mnichovském pivním dýchánku s daty získanými od osob pravidelně a chronicky konzumujících alkoholické nápoje. Vedlejší účinky byly překvapivě horší u osob pijících velké množství alkoholu nárazově než u chronických alkoholiků.



„Zatím nevíme, co se stane, když pak lidé v pití pokračují, nebo s ním naopak přestanou. Co následuje druhý a třetí den?“ naznačuje doktor Moritz, jakým směrem se bude ubírat další výzkum v této oblasti. V současnosti lékaři doporučují alkohol pít pouze v omezeném množství, maximálně 14 jednotek alkoholu rozložených do celého týdne. Jedna jednotka představuje přibližně třetinku piva.

Pivní festivaly jsou oblíbené i v Kanadě:

VIDEO: Pivní festival v Kanadě: pivo po deckách a alkotest Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu