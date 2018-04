Nové výživové mýty odhaleny: jediný prospěšný alkohol je červené víno

Některé mýty o zdravé výživě jsou v nás tak hluboko zakořeněné, že jen těžko přijímáme nová fakta získána z nejnovějších vědeckých studií. Pojďme se podívat na zoubek pěti mýtům, které jsme dlouhá léta považovali za neměnný fakt.

Mýtus: všechny nasycené tuky zvyšují hladiny cholesterolu

Pravda - nové výzkumy ukazují, že některé nasycené tuky mohou být naopak zdraví prospěšné.

Dlouhá léta se za zdravé tuky považovaly jen ty mononasycené a polynenasycené, které jsou obsažené třeba v olivovém oleji nebo vlašských ořeších. Všechny nasycené tuky byly lékaři a odborníky na výživu zatracovány jako velmi nezdravé a škodlivé především pro srdce. Nový výzkum však naznačuje, že se odborníci mýlili. Ne všechny nasycené tuky jsou totiž špatné.

Existuje mnoho druhů nasycených tuků, které náš organismus rozdílně zpracovává. Jeden druh nasyceného tuku kyselina stearová, která se přirozeně vyskytuje v kakau, mléčných výrobcích, v palmovém či kokosovém oleji, totiž podle výzkumů nezvyšuje hladiny špatného LDL cholesterolu, ba právě naopak pomáhá vytvářet dobrý HDL cholesterol.

Mýtus: jediný zdraví prospěšný alkohol je červené víno

Pravda - pivo, víno i tvrdý alkohol mají stejné zdravotní výhody.

Červené víno bylo pozvednuto mezi zdravé nápoje, když vědci objevili, že milovníky foie gras a tučných sýrů z Francie chrání před srdečními chorobami antioxidanty obsažené ve víně. Nedávný výzkum ale zjistil, že za ochranou před srdečními onemocněními nestojí jen antioxidanty z červeného vína.

Podle doktora Eric Rimma, profesora výživy ze School of Public Health at Harvard University totiž všechen alkohol - lépe řečeno etanol zvyšuje hladiny ochranného HDL neboli dobrého cholesterolu, který pomáhá chránit před usazováním plaku v arteriích a snižovat riziko ucpání cév, přispívající k infarktu a mrtvici. Jakýkoli alkoholický nápoj, když se pije s mírou (maximálně dva drinky denně) tak pomáhá snižovat riziko srdečních onemocnění .

Mýtus: solení potravin při vaření zvyšuje hladiny sodíku v těle

Pravda - sůl přidaná do vroucí vody může ve skutečnosti zabránit ztrátě živin z vařené zeleniny.

Všichni víme, že sůl není zdravá ani pro jedince, kteří netrpí vysokým krevním tlakem. Osolit si vodu při vařeni však zřejmě tak škodlivé pro zdraví není.

"Sůl ve vroucí vodě snižuje vyluhování živin ze zeleniny do vody," tvrdí Harold McGee, autor knihy On Food & Cooking, podle něhož osolená voda zrychluje proces vaření, čímž se ještě více zminimalizuje ztráta živin z vaření.

McGee doporučuje používat jednu čajovou lžičku soli na šálek vody. Množství sodíku absorbované do jídla je podle něj nepatrné.

Mýtus: smažené jídlo je vždy příliš tučné

Pravda - smažené pokrmy mohou být zdravé.



Pojďme si vysvětlit princip smažení. Když je jídlo vystaveno horkému oleji, vlhkost uvnitř potravy se vaří a protlačuje na povrch a poté do oleje. Jak vlhkost odchází, vytváří se bariéra, která minimalizuje vstřebávání oleje - to ale jen za předpokladu, že smažíte správně. Ta trochu oleje, které pronikne do smažené potravy, pak vytváří onu chutnou krustu. Pokud nechcete, aby vaše večeře nasákla příliš oleje, smažte podle instrukcí.

Pro většinu potravin je optimální teplota oleje na smažení kolem 190 °C. Příliš nízká teplota oleje zvyšuje zvyšuje absorpci tuku. Pokud si pohlídáte teplotu tuku a osmažené jídlo necháte okapat na papírovém ubrousku minutu až dvě před podáváním, můžete si bez výčitek vychutnat smažený oběd.

Mýtus: olivový olej patří jen do studené kuchyně

Pravda - Olivový olej vařením neztrácí své zdraví prospěšné vlastnosti.

Dokonce i delikátní extra panenský olivový olej zvládne vysoké teploty bez toho, aby přišel o své cenné živiny. Podle odborníků mono nenasycené tuky nejsou znehodnoceny teplem a olivový olej tak může přestát i náročnější dlouhodobé vaření a to až do 200 °C.

Jednoduše dokud se z oleje nekouří, chuť i výživové hodnoty oleje zůstanou nedotčeny. Důležitější je skladování oleje. Tuky a fytoživiny přežijí až dva roky v neotevřených tmavých lahvích skladovaných při pokojové teplotě chráněné před světlem.