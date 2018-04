Vytrhnutí mandlí nepomáhá vždy

Lékařka Birgit K. van Staaijová zveřejnila výsledky své práce v zářijovém čísle časopisu The British Medical Journal.

Vědci sledovali 300 dětí ve věku od dvou do osmi let. Rozdělili je do dvou skupin: děti z první skupiny o mandle přišly, děti ve druhé skupině byly pouze sledovány.

Lékaři nezjistili žádné velké rozdíly ve zdravotním stavu obou sledovaných skupin. Děti s mandlemi měly v průměru 3,18 infekce s horečkami za rok, ty bez mandlí 2,97.

Také výskyt infekcí horních cest dýchacích byl v obou skupinách takřka totožný, stejně jako výskyt krčních infekcí.