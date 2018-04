Stoupá s výškou u žen i riziko rakoviny? Podle odborníků ano

Při posuzování rizika rakoviny po menopauze vědci zjistili, že vyšší ženy mohou čelit zvýšenému riziku rakoviny než jejich menší vrstevnice. S každými deseti centimetry navíc se podle nového výzkumu zvyšuje u starších žen riziko rakoviny o 13 procent. U některých druhů rakoviny se riziko zvětšuje dokonce o třetinu.

Vysvětlení pro tento jev zatím neexistuje

"V tuto chvíli proběhlo už dost studií, které ukazovaly stejným směrem, abychom si byli dostatečně jistí, že mezi těmito ženami existuje zvýšené riziko rakoviny spolu se zvyšující se výškou," řekl spoluautor studie doktor Thomas Rohan, předseda oddělení epidemiologie a veřejného zdraví z Albert Einstein College of Medicine v New York City.

"Ačkoli je to velmi zajímavý postřeh, ve skutečnosti nevíme, jak to vysvětlit," dodal doktor Rohan, který se domnívá, že by to mohlo být větší velikostí orgánů nebo změnou v hladině některých hormonů.

Rozsáhlá studie sledovala ženy po menopauze

Pro studii publikovanou v srpnovém vydání magazínu Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention autoři pečlivě prozkoumali data posbírané společností Women's Health Initiative. Data se týkala téměř 145 000 žen ve věku 50 až 70 let, které byly najaty pro studii během devadesátých let.

Autoři studie se však soustředili na skupinu téměř 21 000 žen po menopauze, u kterých se během dvanáctiletého sledovacího období objevila nejméně jedna forma rakoviny.

Po zvážení věku pacientky, jejího vzdělání, váhy, užívání alkoholu, cigaret či antikoncepce došli vědci k závěru, že vyšší výška je pravděpodobně spojená se zvýšením rizika rakoviny.

S vyšší výškou stoupalo riziko rakoviny prsu, tlustého střeva, ledvin, vaječníků, konečníku, štítné žlázy a rakoviny kůže.

Konkrétně s každými deseti centimetry navíc vzrostlo riziko rozvinutí melanomu, rakoviny prsu, vaječníků nebo tlustého střeva o 13 až 17 procent. Riziko rakoviny ledvin, konečníku, štítné žlázy a rakoviny krve vzrostlo dokonce o 23 až 29 procent.

Vysoké ženy by neměly panikařit

Zatím není jasné, zda se vyšší výška bude brát nějak v úvahu při vyšetření na rakovinu. Podle doktora Rohana je to příliš široký faktor na to, aby byl užitečný, ale při dalším zkoumání může pomoci více osvětlit biologii rakoviny a roli genetiky při zvyšování rizika rakoviny u některých žen a mužů.

Podle odborníků by však vysoké ženy rozhodně neměly začít panikařit. I když výzkum odhalil spojitost mezi výškou a rakovinovým bujením, nedokázal přímý vztah příčiny a důsledku.