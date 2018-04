Vysoké procento žen v ČR zjistí rakovinu prsu až v pozdním stadiu

"Stejně jako u všech nádorových onemocnění hraje u rakoviny prsu významnou roli to, kdy se onemocnění zjistí," uvedl Drbal. Připomněl, že v zemích se zavedeným plošným systémem prevence a vyšetření registrují lékaři pouze 20 procent pacientek v pokročilém stadiu. Za důležité považuje především plošné vyšetření žen v rizikové věkové skupině od 50 do 69 let.Problematika rakoviny prsu je hlavním tématem brněnských onkologických dnů, které se konají ode dneška do 9. května současně s konferencí organizace evropských onkologických ústavů (OECI) v prostorách Masarykova onkologického ústavu v Brně a Boby centra. Cílem setkání je podle Drbala výměna informací a nových zkušeností na mezinárodní úrovni.Masarykův onkologický ústav patří jako jediné pracoviště v ČR mezi členy OECI, která byla založena v roce 1979. OCEI má za úkol zlepšovat komunikaci a spolupráci mezi 78 onkologickými centry ve 30 zemích světa, které sdružuje.