Výplach střev neboli klystýr zdraví nijak neprospívá

Co je to klystýr Klystýr je nálev sloužící k výplachu tlustého střeva nebo tato samotná procedura. Pomůcka k provádění klystýru se nazývá irigátor a je běžně dostupná v obchodech se zdravotnickými potřebami. Klystýr se většinou provádí tak, že se do irigátoru nalije 0,5 až 2 litry tekutiny (teplá voda, odvar z bylin, či speciální chemická sloučenina), která hadičkou vteče do konečníku. Procedura má sloužit k očistě tlustého nebo i tenkého střeva a pomáhat při zácpě. Podle některých teorií zbavuje klystýr tělo jedovatých látek a pomáhá při detoxikaci těla.