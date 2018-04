Do sklenice si udělejte solný roztok, přelijte do lahvičky s mechanickým rozprašovačem. Stříkejte na nosní sliznice a ucítíte zlepšení. Sílu roztoku vyzkoušejte podle svých potřeb. Osobně dávám na 1 dcl vlažné vody 1 kávovou lžičku.

Je to účinné, rychlé a skoro zdarma.

Zdena Karumníková, Meziměstí