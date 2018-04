Chcete být uvolnění? Pište psacím písmem i v dospělosti

Ruku na srdce – kolik z nás dokáže správně napsat všechna velká i malá psací písmena tak, jak jsme se před roky učili ve škole? Málokdo. Většina lidí si svůj styl písma v průběhu života vytříbí, zejména některá velká vázaná písmena automaticky nahradí tiskacími a ani vázanost všech znaků ve slově nedodržuje stoprocentně. Nemluvě o tom, že řada lidí píše výhradně „tiskacím“.



Podle odborníků je však i přes tato nesporná fakta důležité, aby se i současné děti, které budou většinu života psát především na nejrůznějších klávesnicích, pilování ideální podoby písmen věnovaly.



Podle Štěpánky Čechové z Institutu celostní grafologie má totiž učení vázaného písma pro děti nesporný význam. „Pokud o něj děti ochudíme, přijdou o jednu z podpor, spojovaných se spojitým písmem – schopnost syntetizujícího, globálního myšlení, smysl pro zvyky a vztahy k sociálnímu okolí, stálost a tak dále,“ říká.

Spojité písmo údajně také podporuje uvolněnost. „To můžete poznat prostou zkouškou a udělat si názor z vlastní zkušenosti. Postačí, když si napíšete několik vět spojitým a stejný počet vět nespojitým písmem. Pozorujte vlastní prožitek dříve, než přijmete za vlastní pouhý názor zvenku,“ radí.

Oblíbené, ale kontroverzní

V posledních letech se na některých českých školách začíná prosazovat nový styl písma, takzvaný Comenia Script, který připomíná zjednodušené tiskací písmo. Na jeho výuku podle dat z roku 2014 přistoupilo na 140 škol. Děti si tento styl zatím oblíbily a učí se jej překvapivě snadno.

„Mimoděk jsme zjistili, že děti, které se učily psát nevázaným písmem, lépe četly,“ uvedla prorektorka pro koncepci a kvalitu ve vzdělávání Univerzity Karlovy Radka Wildová.

Grafička a kaligrafka Radana Lencová, která nové písmo vytvořila v rámci své disertační práce, vsadila na jednoduchost a na individuální přístup k psaní. „Moje písmo prostě není norma, je to spíš model, návrh, který si každé dítě uzpůsobí tak, aby se mu dobře používalo,“ uvedla před časem.

To, že by Comenia Script mohl jednoho dne definitivně nahradit písmo vázané, ale Štěpánka Čechová vidí jako problém. „Doufám, že k takovému nerozumnému ‚pokroku‘ nedojde. Trend Comenia Scriptu považuji z pohledu grafoložky za dětem neprospívající při nácviku psaní a považuji jej za danajský dar i špatnou volbu do budoucího života,“ míní grafoložka.