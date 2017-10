Čtení knih přináší výhody. Budete lépe spát a zlepšíte si paměť

Čím dál více lidí považuje čtení knih za zbytečnou ztrátu času a raději si ve svém volnu přečtou krátké články na internetu, sledují nejrůznější videa nebo se dívají na televizi. Jak ovšem napovídají mnohé vědecké studie, lidé, kteří se čtení knížek stále ještě věnují, dělají dobře.

Čtení knih totiž nepřináší jen příjemné uvolnění a odreagování. Důvodů, proč se zabývat četbou knih existuje mnohem více.

Věděli jste například, že kniha vás může natolik zatáhnout do děje, že se aktivují určité části mozku a vy tak spolu s hrdiny knihy můžete prožívat jejich dobrodružství téměř jako svou vlastní zkušenost? Například výzkumníci ve Španělsku zjistili, že při čtení slova „skořice“ se aktivuje čichová část mozku a při čtení o fyzických akcích („Pablo kopl do míče“) se stimuluje motorická oblast mozkové kůry.

„Možná znáte momenty, kdy se úplně nedokážete vyjádřit, kdy hledáte vhodná slova. A není to jen běžnou únavou, je to vlastně vaše obtíž, že špatně hledáte vhodná slova a nedokážete formulovat větu. Dejte si pozor, může to být jedna ze známek toho, že málo čtete, že jsou vám knihy a řádky v nich cizí,“ upozornila Lucie Mucalová, terapeutka pro děti, rodiny a mezilidské vztahy s tím, že knihy vás mohou významně formovat a hlavně trénovat mozek, který potřebuje pravidelnou tréninkovou péči jako tělo v posilovně.

„A knihy mohou být jedním z tréninků právě proto, aby náš mozek neodmítal spolupracovat a nenechával nás v úzkých a nepřicházely zdravotní komplikace. Myslím si, ze v dnešní době se velmi podceňuje čtení knih, že si ani nejsme vědomi, v kolika směrech nás může kniha zdravě rozvíjet. Slýchám výmluvy, že není čas nebo že místo knihy je lepší internet, elektronické knihy atd. Knihy hodně nahrazuje technický svět, což můžeme vnímat jako pokrokové, ale zároveň to v sobě skrývá mnoho zdravotních nebezpečí, které v sobě technický svět nese,“ míní terapeutka Mucalová.

I když jste třeba nikdy nepatřili mezi vášnivé čtenáře, kteří si poctivě zapisovali každou přečtenou knížku do čtenářského deníku, je vhodné svůj postoj ke čtení přehodnotit. Prozradíme vám, proč byste se pravidelně měli začíst do zajímavé knihy.

Čtení zlepšuje empatii a podporuje vzájemné porozumění

Beletrie trénuje vaši schopnost vcítit se do situace jiných, zjistili odborníci. „Pokud čtete o genetice, dozvíte se o genech. Pokud čtete beletrii, dozvíte se něco o lidech, o jiných i o sobě,“ tvrdí Keith Oatley, profesor kognitivní psychologie z univerzity v Torontu, spisovatel a autor knihy The Stuff as Dreams: The Psychology of Fiction.

Ten vysvětlil, že četba poskytuje jedinečnou příležitost plně se ponořit do myšlenek, pocitů a světa jiné osoby, což může výrazně zvýšit porozumění emocím a motivům druhého člověka a zlepšit společenské schopnosti. Prožívání zážitků, strachu, radosti, napětí a úzkosti postav v knize vám také může pomoci lépe porozumět sobě samým.

A které knihy jsou nejlepší pro budování empatie?

„Romantické a detektivní příběhy, které jsou spíše literární než spiklenecké,“ doporučuje profesor Oatley, který považuje knihu Pýcha a předsudek od Jane Austenové za ideální román.

Knihy snižují stres a přinášejí pocit radosti

Zážitky a životní zkušenosti obecně jsou podle odborníků zaručenější cestou ke štěstí než hmotné statky a peníze. Zásadní životní zkušenosti však můžete načerpat, i když se ve vašem životě nic převratného a zajímavého zrovna neděje, a to právě prostřednictvím knih. Studie zveřejněná v časopise Journal of Consumer Psychology ukázala, že právě čtení knih a prožívání zážitků společně s hrdiny knížek prohlubuje pocit štěstí.

Čtení může také dopomoci k pocitu naplnění v životě. Vědci z University of North Texas zjistili, že starší dospělí, kteří se i v pokročilém věku pravidelně věnují čtení knih, jsou mnohem spokojenější se svým životem než jejich vrstevníci, kteří se četbou nezabývají.

Čtení knih funguje také jako úžasný přírodní prostředek proti stresu. Tím, že se vaše mysl přesune na místa dění v knize, zapomenete na každodenní starosti a zbavíte se tak tíživého stresu. Zkrátka čtením se alespoň na chvíli oprostíte od mnohdy těžko snesitelné reality.

Studie výzkumníků z univerzity v Sussexu v roce 2009 ukázala, že už jen šest minut čtení dokáže snížit úroveň stresu o 68 %, zpomalí srdeční frekvenci a zmírní svalové napětí. Podle výsledků této studie je čtení knih dokonce v boji se stresem účinnější než poslech hudby, procházky v přírodě a pití čaje.

„Ano, knihy nás dokážou na chvíli odpoutat od reálného světa a můžeme procházet hromady světů jiných, zároveň kniha dokáže příjemně zlepšit náladu, a to v případě, když sáhneme po žánru nám blízkém. Čtení knih je velký skvost. Je to přímo balíček, který je našemu tělu velmi prospěšný,“ tvrdí terapeutka Mucalová a dodává, že čtení rozvíjí slovní zásobu, můžeme se obohatit o cenné nové informace, může nám vyplnit volný čas, může nám být společníkem v hromadné dopravě, která často stresuje, a kniha nás dokáže odpoutat od pomyslného stresu, který v té chvíli prožíváme.

„Málokterá věc dokáže tak dobře procvičit a otestovat vaše soustředění, než je čtení. Je i dokonce vědecky dokázáno, že čtení dlouhodobě snižuje hladinu stresu, a proto mnoho lidí čte právě kvůli odreagování.“

Čtení vám pomůže ke kvalitnějšímu spánku

Spousta lidí si ani neumí představit usnout bez toho, aby si před tím přečetli pár kapitol z nové knížky na jejich nočním stolku. Podle odborníků stačí jen několik stránek knížky přelouskaných před spaním k tomu, abyste si zajistili lepší spánek a probudili se s pocitem svěžesti a důkladného odpočinku.

„Ano, kniha může pomáhat na cestě k usnutí. Pečlivě ovsem vybírejte žánr, který je vám blízký a cítíte se v něm pohodově. Jedině tak vás může kniha „uspat“. Pokud sáhnete po knize, která vás děsí, přivádí do smutku, může se vaše nervová soustava opět nastartovat a místo spánku se vám v hlavě budou rozbíhat myšlenky, které vám nedají spát,“ radí Mucalová.

Knihy zlepšují paměť a snižují riziko Alzheimerovy choroby

Čtení knih je pro náš mozek velmi prospěšné a může výrazně zlepšit schopnost soustředění. Na rozdíl od rychlého čtení článků na internetu či v novinách a časopisech vyžaduje četba knih dlouhodobé soustředění se a úplné ponoření do obsahu knihy. Časem se tak zlepší vaše schopnost udržení pozornosti a zároveň i vaše paměťové schopnosti.

Studie, která proběhla v neurologickém centru Rush University Medical Center, ukázala, že čtení může zpomalit kognitivní pokles o 32 %. Jiná studie zase odhalila, že trénování mozku, ať už čtením knih, hraním šachů, nebo luštěním křížovek, snižuje až 2,5krát riziko rozvoje Alzheimerovy choroby.

Při čtení totiž nejen přijímáme nové informace, ale posilujeme i mozek tím, jak si vytváříme nové vzpomínky na to, co jsme právě přečetli. Vznikají tak neustále nová nervová spojení, zároveň se posilují ta stávající a to vše napomáhá k udržování zdravé paměti.

Otevření knihy otevírá i vaši mysl a zbavuje předsudků

Zakořeněné úsudky a názory a zobecňování mnohým jedincům zbytečně komplikují život. Zbavit se naučených vzorů a předsudků a naučit se přijímat nové informace a názory může být však někdy běh na dlouhou trať. Otevřete jednu z knížek o Harry Potterovi od Joanne Rowlingové a pronikněte do světa čistokrevných kouzelníků a „mudlů“ a vaše předsudky zmizí jako mávnutím kouzelného proutku.

Studie publikovaná v časopise Journal of Applied Social Psychology totiž zjistila, že čtení knih o kouzelnickém učni Harry Potterovi, zejména kapitol, které se zabývají předsudky, zlepšilo čtenářům jejich postoje k osobám s jinou sexuální orientací a k přistěhovalcům. V jiné studii zase měli účastníci za úkol přečíst si výtažky z příběhu o muslimských ženách v Americe. Po přečtení bylo u pozorovaných jedinců zaznamenáno snížení rasových předsudků.

„Jednou z největších výhod čtení je, že poznáváte jiné lidi, v jiných společnostech, mimo bublinu vlastní individuality,“ dodává profesor Oatley.

Čtení prodlužuje život

Existuje hned několik možných způsobů, jak zvýšit šanci na dlouhověkost. Některé z nich, jako je nekouřit, nepít alkohol, pravidelně cvičit a zdravě se stravovat, jsou notoricky známé. Věděli jste však, že život vám může prodloužit i vaše záliba ve čtení? Takové výsledky přinesla dlouhodobá studie zveřejněná v časopise Social Science and Medicine.

Konkrétně čtenáři, kteří si vychutnávají čtení více než 3,5 hodiny týdně, žijí v průměru od dva roky déle než lidé, kteří se čtení věnují méně, nebo vůbec. Vědci si tento jev spojují především se zlepšováním kognitivních schopností, které čtení knih přináší. A pozor, život vám podle této studie pomůže prodloužit jen čtení knih, nikoli časopisů, novin nebo článků na internetu.

Čtete svým dětem

Čtení tedy nabízí mnoho výhod, proto odborníci doporučují začínat se čtením již od raného věku a rodičům radí pravidelně předčítat dětem příběhy a pohádky.

„Děti pro zdravý vývoj potřebují pravidla, hranice a rituály. A právě čtení knih může být významným obohacujícím rituálem, který zařaďte do každodennosti. Čtení knih dětem říkám jednoznačně ano,“ podotýká terapeutka Mucalová a vysvětluje, že dítěti můžete pravidelnou četbou předat mnoho darů do života.

„Čtení vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem, podporuje psychický rozvoj, rozvíjí slovní zásobu a celkovou jazykovou dovednost, učíte dítě rozvíjet fantazii, kreativitu, vedete k logickému i kritickému myšlení, vedete dítě k vyjadřování, zlepšujete soustředění, pracujete se zklidněním, trénujete paměť, rozvíjíte všeobecné znalosti a hlavně skrze dětské knihy učíte dítě hodnotám a rozlišování dobra a zla, rozvíjíte smysl pro humor, ukazujete dítěti cenný svět, který pomáhá zabránit závislosti na televizi a počítači a tak dále,“ dodala terapeutka Lucie Mucalová.