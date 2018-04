Vyhněte se otravě. Umíte skladovat jídlo?

Jídlo kontaminované bakterií nemusíte na první pohled vůbec poznat. Může totiž hezky vypadat, příjemně vonět a dokonce i chutnat normálně. V tom se však skrývá zákeřná moc otravy jídlem, vůbec ji nečekáte a najednou zaútočí plnou silou. A není to nic příjemného.

Různé bakterie mohou způsobit břišní křeče a zvracení, bolesti hlavy, celkovou nevolnost a průjem trvající i několik dní, který dokáže člověka zcela vysílit. Proces zvracení při otravě je zcela přirozený, tělo se tak zbavuje škodlivého jídla, a proto bychom se zvracení neměli bránit. Ve vážnějších případech je pak nutná i hospitalizace.

Samozřejmě je ale mnohem příjemnější se otravě vyhnout. Podle magazínu Betterhealth stačí dodržovat pár následujících rad:



Bezpečná teplotní zóna

Bakterie v jídle rostou a živí se při teplotách mezi 5 °C a 60 °C. Je proto důležité udržovat rizikové potraviny v takzvané bezpečné teplotní zóně, tedy buď pod 5 °C nebo nad 60 °C. Některá jídla jsou náchylnější na napadení bakteriemi, a tak je řadíme mezi vysoce rizikové potraviny. Jsou to především: maso, uzeniny, drůbež, mořské plody, mléčné výrobky, vejce, vařená rýže, vařené těstoviny, hotové saláty (majonézové, těstovinové, rýžové, ovocné, zeleninové).

Balené jídlo v konzervách a sklenicích se stává vysoce rizikovým hned po otevření. Proto bychom jídlo nikdy neměli skladovat v otevřených konzervách. Pokud nedojíme rovnou celou konzervu, je důležité přendat jídlo do jiné, čisté nádoby a uzavřít ji víkem.

Mražení potravin

Teplota v lednici by měla vždy být pod 5 °C, v mrazáku pak pod -15 °C. Vyplatí se koupě speciálního teploměru, pokud již není v ledničce zabudován termostat. Bezpečné mražení potravin má svá pravidla.

Je důležité kupovat mražené a chlazené potraviny až na samém konci nákupu a následně je vzít co nejrychleji domů. V horkých dnech nebo při nákupech delších než třicet minut se hodí izolovaná mrazící taška nebo box, aby se jídlo cestou domů nerozmrazilo.

Horké jídlo, které není určeno k okamžité konzumaci, přendáme do mělké nádoby nebo rozdělíme na menší porce, aby rychle vychladlo. Velmi teplé jídlo do lednice nepatří. Za bezpečné se považuje přendat jídlo do lednice, až z něj přestane vycházet pára.







Zapamatujte si: Rizikové potraviny udržujte v bezpečné teplotní zóně.

Syrové jídlo uskladňujte pod vařeným jídlem.

Vyhněte se znovuzmrazování.

Kontrolujte a dodržujte datum spotřeby.

Podezřelé potraviny vyhazujte.

Dbejte na hygienu, před stykem i po styku s jídlem si vždy umyjte ruce.

Vařené jídlo ohřívejte jen jednou a důkladně.

Uvařené potraviny neudržujte dlouho teplé, v teple se bakterie rychleji množí.

Pozor na znovuzmrazování

Základním pravidlem je, že jednou rozmrazené jídlo už znovu nezmrazujeme. Bakterie v jídle, které je podruhé zmražené, nezemřou a a zvyšuje se tak riziko rozmnožení nebezpečných bakterií. Rozmrazování by mělo probíhat v ledničce, kde je udržována bezpečná teplotní zóna.

Rozmrazování na kuchyňské lince či ve dřezu, jak je bohužel zvykem ve spoustě domácností, jen nahrává zákeřným bakteriím při jejich množení. Rozmrazené jídlo proto udržujeme v lednici až do samotné přípravy vaření. Mikrovlnná trouba je sice dobrým a rychlým pomocníkem při rozmrazování, ale jen pokud se chystáme rozmrazované jídlo hned uvařit.

Správné skladování potravin

Syrové potraviny by při uskladňování nikdy neměly přijít do styku s vařeným jídlem. Bakterie ze syrového jídla mohou totiž nakazit studené vařené jídlo. Proto platí zásada, že syrové jídlo patří až na samé dno lednice, uzavřené v čisté nádobě. Pak nehrozí, že by tekutiny jako šťáva z masa kapaly dolů a kontaminovaly tak jiné potraviny.

Pro uskladnění jídla v lednici jsou velmi vhodné silné netoxické potravinové nádoby. Vždy musí být čisté a v dobrém stavu a neměly by se používat na nic jiného než na potraviny. Měly by mít těsné přiléhavé víčko, nebo alespoň fólii, aby se předešlo vysušení jídla a také aby do něj něco nespadlo.

Při jakékoli pochybnosti je lepší jídlo prostě vyhodit, nežli riskovat otravu. Samozřejmostí by mělo být vyhození všech rizikových potravin, které se nacházely mimo bezpečnou teplotní zónu déle než 4 hodiny. Nepomůže, když je po takové době dáte znovu do lednice. Datum spotřeby na obalu potravin je dobrým vodítkem, kdy se jídla zbavit.