Vyberte pro své dítě nejlepší školu

Zápisy sice bývají až v lednu, ale to už by měla mít rodina jasno v tom, proč dítě vede zrovna do jedné konkrétní školy.

Jednou z možností, jak se dozvědět co nejvíce, je využít nabídky Dne otevřených dveří. Ten dnes již pořádá téměř každá škola. I tam by už rodiče měli jít připravení.

"Než tam půjdou, měli by o škole sbírat to, čemu se říká drby. Nejrůznější informace ze všech zdrojů, které mohou, ale třeba nemusí být přesné a pravdivé. Do školy pak přijdou připraveni," doporučuje dětský psycholog Václav Mertin.

Rodiče pak podle něj mohu klást mnohem cílenější otázky a méně hrozí, že se takzvaně nechají opít rohlíkem.

"Každá škola se ráda pochlubí počítačovou učebnou. Když vám však někdo dopředu řekne, že děti z prvního stupně se do ní téměř nedostanou, můžete se na to hned zeptat a škola vám musí jasně odpovědět," dává Václav Mertin příklad takové komunikace.

"Stejně tak je na místě dotaz, jak škola řeší, když je dítě neklidné nebo když mu něco výrazně nejde. Rodič by se neměl spokojit s odpovědí, že je posláno do psychologické poradny, ale měl by chtít vědět, co konkrétního škola pro dítě dělá," dodává psycholog.

Většina škol vítá děti s otevřenou náručí - potenciálních žáků je málo a ředitelé se bojí, že budou muset propouštět. A platí do dokonce i o jazykových školách.

"Dříve jsme museli dávat přednost dětem z naší spádové oblasti, letos to vypadá, že nikoho poslat pryč nebudeme muset," říká Milan Hausner, ředitel vyhlášené jazykovky v pražské Lupáčově ulici.

Kdy začít se čtením?

"Rodiče často vědí, co nechtějí. Nechtějí, aby dítě zažilo to, co oni. O tom, co by chtěli, mají představu mnohem méně konkrétní," říká pražský školní inspektor Zdeněk Bělecký.

On sám říká rodičům, kteří se na něj obrátí, že si musí ujasnit, co od školy očekávají. "Když si pak nějakou vyberou, měli by se pořádně seznámit s jejím programem. Nebo pak dají dítě do waldorfské školy a budou se divit, jak to, že ještě ve třetí třídě neumí číst. Čtení se tam totiž učí záměrně později a nikdo se s tím netají," upozorňuje na možná rizika.

Vybírejte podle učitele

K tomu, jak získat o vyhlédnuté škole maximum informací, existuje řada cest. Je možné si přečíst inspekční zprávu, prohlížet školní stránky na internetu, mluvit s rodiči, kteří do školy své děti už posílají. To nejdůležitější, atmosféra školy, je ale nesdělitelné.

"Asi nejlepší je jít se tam podívat přímo do vyučování. Dobrý ředitel a dobrý učitel proti návštěvě ve třídě nic nenamítají, naopak, často takový zájem vítají," doporučuje Zdeněk Bělecký.

Největší přínos pro rodiče má, když uvidí právě toho učitele, který bude učit jeho dítě. "I na dobré škole se totiž vyskytne špatný učitel," dodává inspektor.

Vědí na školách v době zápisu, kteří z učitelů se v září ujmou prvních tříd? "U zápisu to už víme. A rodiče si mohou vybrat. Klidně mohou strávit několik hodin ve třídě při výuce a pak se rozhodnout, který z vyučujících jim a jejich dítěti lépe vyhovuje," říká Pavel Němeček, ředitel školy na Bezdrevské ulici v Českých Budějovicích.