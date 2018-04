Celulitida trápí většinu žen, pomůže cvičení a masáž citronovou šťávou

Celulitida postihuje především ženy, pro které mnohdy představuje značný kosmetický problém. U mužů se celulitida vyskytuje jen vzácně, a to z několika důvodů: „Muži mají oproti ženám nižší počet tukových buněk, jejich kůže není tak pružná a mají i jinak uspořádaná vazivová vlákna. U mužů jsou vazivová vlákna vedena vodorovně a mohou se křížit, což zabraňuje vzniku celulitidy,“ vysvětluje dietoložka Karolína Hlavatá.

Celulitida vzniká jako důsledek poruchy krevní a lymfatické mikrocirkulace ve tkáni. Ta způsobí změny podkožního tukového vaziva, při kterých dochází ke ztrátě pružnosti a kvality kůže a zvýšenému ukládání tuku do podkoží. „Při celulitidě je zvětšen objem tukových buněk v podkoží, a proto dochází k jejich vytlačování k povrchu. Důsledkem je pak hrbolkovitý, pomeranč nebo cottage sýr připomínající vzhled kůže především v oblasti hýždí a stehen,“ dodává doktorka Hlavatá z pražského centra Rekondice.



Na vině jsou hormony, životní styl i geny

Na vzniku celulitidy se podílí zejména změny hormonálních hladin, proto se nejvíce objevuje u žen v období dospívání, těhotenství, po porodu nebo v důsledku nějaké hormonální nerovnováhy. I u mužů bývá pomerančová kůže spojena právě s výkyvy hormonálních hladin nebo se objevuje při užívání estrogenů např. při estrogenní terapii na rakovinu prostaty. Většinou zůstává celulitida pouze estetickou záležitostí, u některých osob však postupně se zbytňující tukové buňky mohou vést až k zevnímu tlaku na žilní a mízní systém.

Vedle hormonálních vlivů a genetiky sehrává značnou úlohu při vzniku celulitidy i životní styl. Na vině je především nadměrný příjem alkoholu, kouření, stres, nedostatek pohybu i nadměrná hmotnost. Tvaroh připomínající kůži můžete tedy očekávat, pokud máte sedavé zaměstnání nebo ráda nosíte těsné oděvy, které zhoršují proudění krve a lymfy. Možná se vám nepodaří okamžitě změnit práci, prozatím se můžete alespoň vyvarovat křížení nohou a jednou za hodinku se zvednout a protáhnout si končetiny.



I když pro mnohé symbolizuje celulitida špeky a tloušťku, netrápí pouze obézní ženy, velmi často se vyskytuje i u osob s normální hmotností. Nicméně mírná redukce váhy bývá pro vzhled kůže prospěšná. Lékaři naopak nedoporučují tvrdé a přísné nárazové diety, při kterých se rychle mění váha a kůže přichází o svou pružnost kvůli nedostatku kvalitních živin.



Vyražte do boje za hladké nohy

Jestli chcete mít kůži hladkou, zamyslete se v první řadě nad svým životním stylem a snažte se upravit stravovací a pohybové návyky. „V praxi to znamená pravidelný jídelní režim s dostatkem vitaminů, antioxidantů a kvalitních bílkovin a vápníku, ke každému jídlu zelenina nebo ovoce, vyloučení nebo maximální omezení jednoduchých sacharidů a alkoholu. Příjem tekutin by měl být za den alespoň dva litry, ideální je nahradit kávu za čistou vodu nebo bylinné a ovocné čaje,“ doporučuje dietoložka a připomíná, že velmi důležitá je pravidelná pohybová aktivita. ideálně taková, co vás bude těšit a přinese i psychické odreagování.



S tím souhlasí i trenérka Lucie Dytrychová z FitnessGo, která nám předvedla několik cviků, které mohou pomoci s problematickými partiemi stehen a hýždí. Kromě klasických podřepů je to i zakopávání nohou, výpady a „lyžování“. Popis přesného provedení cviků najdete ve fotogalerii.



Pomůže cvičení, krémy i masáže

Na trhu je k dispozici i velké množství přípravků zaměřených přímo na pomerančovou kůži a její odstranění. „Boj s celulitidou je velký byznys, ženy jsou ochotné investovat nemalé částky za její odstranění. Zde je třeba zdůraznit, že výsledky bývají značně nejisté, s velkými individuálními rozdíly,“ upozorňuje Karolína Hlavatá. To ale neznamená, že musíte boj s pomerančovou kůží vzdávat, připravte se ale na to, že se výsledky nedostaví během pár dnů.



„Nejen kůži, ale i vaší psychice udělá dobře sprcha se střídáním studené a teplé vody, masírování žínkou a aplikace krémů obsahujících černý pepř, pomerančovou kůru, zázvorový extrakt, skořici, kapsaicin nebo kofein. Krémy s uvedenými látkami zlepšují prokrvení kůže, nicméně zázrak nečekejte,“ radí dietoložka. Trenérka k tomu ještě přidává vlastní tip: „Masírujte si postižená místa šťávou z čerstvě vymačkaného citrónu, nejlepší je k tomu použít kartáček nebo speciální váleček na celulitidu,“ navrhuje levnější domácí řešení Lucie, které se osvědčilo.



Dobrý efekt mohou mít lymfatické masáže, ani u nich ale nemůžete čekat výsledek na počkání a efekt opět závisí na genetických dispozicích. „Já bych se s tím hlavně příliš netrápila, pokud nejste modelka spodního prádla, tak přeci není pár hrbolků na stehně koncem světa,“ uzavírá své rady trenérka Lucie. Za pravdu jí dává i lékařka Karolína Hlavatá, podle které je jedním z příčin celulitidy i stres.