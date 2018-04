Vražedný koktejl bere žilám kyslík

Obsahuje všechny ty látky, pro které je smažení a grilování onkology tak zatracováno. Navíc si tento mix čtyř stovek jedů nebezpečně pohrává s křehkou rovnováhou srážení krve.

O otravě oxidem uhelnatým (CO) se učí už žáci na druhém stupni základní školy na hodinách chemie. A přesto jej spousta lidí dobrovolně a ráda vdechuje. Přitom kouření zásadně poškozuje cévy. Pacienti s křečovými žilami by se proto modrému dýmu měli důsledně vyhýbat uvádí server www.krecove-zily.cz. CO se totiž velmi pevně váže na krevní barvivo hemoglobin. A to tak, že z hemoglobinu dokáže kyslík vytěsnit.

Kyslík mizí v neznámu

Vdechování CO se při dnešní intenzivní dopravě asi jen stěží vyhneme. Běžná populace má 0,5 až 2 % hemoglobinu obsazeny právě CO. Kuřáci však pět až desetkrát více! Jen těžko pak může dodat krev dostatečné množství kyslíku všem tkáním. Navíc nikotin stimuluje myokard. Srdci se tak spotřeba kyslíku značně zvýší. Ale kde jej vzít?

„Dobrovolná otrava“ prostřednictvím CO probíhá pomalu, takže se organismus stačí přizpůsobit. Prostě vyrobí více červených krvinek. Jenže krev potom hůře proudí v cévách. V malém prostoru tak může dojít k nahromadění srážlivých faktorů a vzniku sraženiny (trombu). U kuřáků se srážlivé faktory nahromadí snadno. Nikotin i další látky totiž aktivují reakce srážející krev a podporují shlukování destiček. Ve varixech (křečových žilách) proudí krev pomaleji i bez přičinění cigaret. Kouření – a je jedno, zda je aktivní, nebo pasivní – však riziko trombózy citelně zvýší.

Nebezpečné radikály

V tabákovém dýmu jsou i velice reaktivní látky – tzv. volné radikály. Reagují s různými buněčnými strukturami a mají mnoho negativních účinků. Mimo jiné poškozují cévní stěnu (a opět zvyšují riziko trombózy), významně se podílí na ateroskleróze. A navíc podněcují tvorbu dalších takových látek. Abychom snížili jejich působení, je nutné do stravy zařadit antioxidanty, například vitaminy C a E.

S dědičností méněcenné žilní stěny se dnes nedá nic dělat. Rozvoj varixů lze dobrým životním stylem zpomalit. Riziko trombózy, ale i jiných závažných cévních postižení, která mohou vyústit amputací dolních končetin, lze snížit lehce. Stačí uhasit cigaretu.