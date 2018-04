Vojenský tábor - nová metoda hubnutí

V USA je tento způsob cvičení stále oblíbenější. Původně šlo o intenzivní tréninkový program, který využívala americká armáda. Mírnější forma se dnes používá ve fitness a pro hubnutí.

"Věnuji se cvičení celý život, proto jsem tady. Ale výsledky, které jsou vidět na boot camp po třech týdnech, jsem neměla za 15 let cvičení," tvrdí jedna z účastnic amerického boot camp na pobřeží oceánu v Kalifornii.

"Boot Camp vám dá to, co chcete, a to v podstatě ihned. Nakopne vás, ukáže vám cestu," říká organizátor prvního českého boot campu Jakub Makalouš.

Podle něj je tento tréninkový program vhodný pro všechny. Jak pro ženu středního věku s nadváhou, která není spokojená se svou postavou a její forma je mizivá, tak pro výkonného sportovce, který se cvičení věnuje každodenně.

Během prvního dne projde každý účastník jednoduchými fitness testy a zařadí se do určité skupiny.

"Od jiných tréninkových programů se boot camp liší především tím, že se odehrává venku za každého počasí, trenéři vždy poznají, co ve vás je, posílíte svou psychiku a rozdíl na své postavě pocítíte už po dvou týdnech," vysvětluje Jakub Makalouš.

Trenéra budete nenávidět

První boot camp v České republice pořádá na začátku září v Praze-Braníku. Cvičit se bude třikrát týdně po dobu čtyř týdnů vždy 75 minut. Náplní jednotlivých tréninků jsou běh, dřepy, lehsedy, týmové hry a silová cvičení nebo trénink v písku či kopci.

"Bude vás to stát hodně sil a při tréninku vymyslíte spoustu nových označení pro Vašeho trenéra. Nebudete moci přijít mu na jméno," dodává organizátor prvního českého tábora.

"Ke každému klientovi má instruktor osobní přístup. Nikdo se nemusí bát, že na něj někdo bude šlapat a chtít dalších dvacet kliků," uklidňuje Jakub Makalouš.

Za zajímavou fyzickou aktivitu považuje boot camp i cvičitel power jógy Václav Krejčík. "Bude jistě náročný a bude-li vše vedeno s ohledem na zdraví klientů, efekt jistě mít bude. Zajímavá struktura a pohybové aktivity jsou efektivní. Je to ale vojna," říká Krejčík.

Pro každého to není

Jednou z hlavních předností boot campu je podle jeho organizátorů určité nakopnutí člověka, který se potřebuje dostat do formy. S tím ale nesouhlasí psychologové.

"Když má někdo potřebu se nechat týrat takovým způsobem, tak to znamená, že nemá dost pevnou vnitřní vůli," říká ostravská psycholožka Miluše Kociánová.

Boot camp je podle ní prospěšný profesionálním sportovcům a lidem, kteří fyzickou sílu potřebují ke svému povolání - například hasičům nebo vojákům.

"Motivaci pro každodenní cvičení musí mít člověk především sám v sobě, to mu žádný camp nedá," dodává Kociánová.

S tím souhlasí i cvičitel power yogy Václav Krejčík. "Neexistují páky na někoho, kdo nechce," říká.

Ani vojenský dril v boot campu nenastartuje ke cvičení někoho, kdo ke sportu vztah nemá a cvičení mu není příjemné. Ani v boot campu se nedá zhubnout natrvalo.