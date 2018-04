Vladimír Hirka: Trenér v Tak už začni!

Vladimír Hirka

Narozen: 22.3.1978

Studium: Střední hotelová škola, poté FTVS v Bratislavě

Znamení: beran

Záliby: historie, kultura, sport

Nejoblíbenější barva: žlutá

Nejoblíbenější květina: růže (červená)

Nejoblíbenější jídlo: králík se zelím a knedlíky

Nejoblíbenější kniha: Bídníci

Nejoblíbenější hudba: Pokud mám klid, tak vážnou hudbu.

Domácí mazlíček: Nemám.



Motto: Kompletní péče o tělo neznamená pouze cvičení a rozvoj pohybového aparátu, ale zahrnuje také péči o své duševní zdraví a svůj vzhled.



Jak dlouho se věnujete sportu?

Od 15 let se věnuji kulturistice, kde jsem se dostal i do reprezentace, ale ve 20 letech jsem se zranil a musel jsem přestat s vrcholovým sportem. Od 20 let jsem se začal věnovat zdravému životnímu stylu a vzdělání jsem si doplnil o kurzy rehabilitací. V poslední době se věnuji bojovým sportům (Thaibox) a vše jsem ještě doplnil o relaxace a meditace.



Jaký se váš názor na soutěž?

Myslím, že je to velmi dobrá věc. Všichni čtenáři se zde dozví, jak správně na to, jak zvládat správný životní styl a je to první ucelený komplex informací, jak zvládnout wellness (být zdravý). Slouží jako prevence civilizačních chorob. Je to vlastně první takový projekt u nás v ČR.



A co soutěžící?

Velmi mile mě překvapili. Výsledky za 14 dní jsou velmi dobré a začíná se zde vytvářet přátelské prostředí. Není zde žádná rivalita, naopak si myslím, že se navzájem podporují.



Na co se vás soutěžící nejčastěji ptají?

Nejčastější otázky jsou na stravování a wellness. Ptají se na zvládnutí stravy při svém náročném časovém harmogramu, který mají.



Kdo ze soutěžících to zvládá nejlépe?

Všichni soutěžící zvládají celý program velmi dobře. Vytvořila se dobrá parta, takže cvičení je pro nás pro všechny zábavné. Platí tedy moje motto - cvičíme radostně. Poklonu bych rád složil paní Grecmanové, která na svůj věk vůbec nevypadá a vše zvládá s lehkostí a šarmem.



Všímáte si pozitivních změn na soutěžících?

Určitě ano. Jsou zde změny v tvarování postavy, ale především se už uvolnili, mají lepší náladu a jde jim to snáze.