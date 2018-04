S vitaminy zacházejte rozumně, mohou i škodit

Ty bychom ale rozhodně neměly cucat jako bonbóny a jednou se vrhnout na "céčko" a pak přesedlat na super "mulťák", co nám ho doporučila tchýně. Ne všechny nadbytečné vitaminy umí tělo vyloučit, takže se můžeme klidně předávkovat například oblíbeným "béčkem".

Dánští vědci potvrdili, že vitaminové doplňky život člověka neprodlužují, ale zkracují. ● Experti z Kodaňské univerzity porovnali na 815 klinických studií, které se zabývaly účinky běžně užívaných doplňků obsahujících vitaminy A, E, C, betakaroten a selen. ● Ze závěrů těchto studií vyplynulo, že zbytečným nadužíváním těchto vitaminových doplňků se život zkracuje, nikoli prodlužuje. ● Tyto vitaminy sice přitom život skutečně prodlužují, ale pouze v případě, že jsou do těla přijímány z vyvážené stravy nebo se konzumují maximálně 6 týdnů a jen jednou za půl roku. Vitaminy, jen když jsou nutné. Vitaminy konzumujte raději v ovoci a zelenině.

A i u potravinových doplňků platí, že by o našich kombinacích zdraví v pilulkách měl vědět praktický doktor nebo alespoň náš lékárník. Není třeba hned letět do ordinace a svěřovat se lékaři, že nevíte, zda kombinovat hořčík se železem, ale minimálně při koupi dalšího přípravku informujte lékárníka, co už užíváte.

Na trhu se to zázračnými preparáty jen hemží. Jenže jak se v tom vyznat. Asi nejdůležitější by měl být fakt, proč preparát bereme. Únava? Zhoršení pleti? Časté nachlazení? Dalším důležitým faktorem při výběru toho nejlepšího potravinového doplňku by mělo být, kolik přídavných látek preparát obsahuje.

Proč do těla dodávat další zbytečná barviva, konzervanty, cukr či alergizující látky? Když je přípravek vyroben přírodní cestou, zlepšuje vstřebávání i účinek samotných vitaminů. Důležitá je ovšem i cena. Zkuste si srovnat jednotlivé typy od různých výrobců, možná budete překvapeni, jak lze ušetřit. To se týká i balení – porovnejte si například některé multivitaminové preparáty za několik desítek korun s těmi dražšími.

Ve většině případů zjistíte, že ty dražší vycházejí v přepočtu na dávku v jedné kapsli či v tabletě mnohem levněji. Vyzkoušejte i potravinové doplňky s postupným uvolňováním. To znamená, že je stačí brát 1–2 krát denně. Tělo se tak vyhne vitaminovému šoku a zbude pro něj vždy optimální množství.

U minerálů se zajímejte i o jejich vstřebatelnost. Tu nejlepší mají koloidní minerály v tekutém stavu. Sice bývají nejdražší, ale neublíží a tělo je spotřebuje všechny. Když vám chybí víc prvků najednou, měl by vám s ideálním přípravkem pomoci raději váš lékař.