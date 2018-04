Vitamin C vás před nachlazením neochrání, ale i tak je prospěšný

Vitaminy jsou látky, které spolu s bílkovinami, tuky a sacharidy patří k základním složkám lidské potravy. Tělo si je nedokáže samo vyrobit, a proto je musí získávat ve stravě, například v ovoci.

Podle odbornice preventivního projektu Žij zdravě, lékařky Jitky Housové, vitamin C podporuje vstřebávání železa, stimuluje tvorbu bílých krvinek, vývoj kostí, zubů a chrupavek nebo se podílí na antioxidační obraně buněk.

Viklání zubů, podrážděný žaludek

Nedostatek céčka se projevuje menší pevností cévní stěny, zvýšeným krvácením, vikláním a vypadáváním zubů, zvýšenou únavou, žaludečními potížemi i nedostatečnou ochranou před infekcemi. V extrémních případech se objevují kurděje.

"Naopak jeho nadbytek vede k podráždění žaludku a zažívacího traktu," připomněla doktorka Housová. Vzhledem k tomu, že je céčko rozpustné ve vodě, žádné fatální předávkování nehrozí.

Céčko jako prevence? Zapomeňte

Pro velkou skupinu lidí je však vitamin C především nejlepší prevencí před nachlazením a virózami.

"Vitamin C je dlouhou dobu považován za nejběžnější prostředek proti nachlazení. Ale i když podporuje určité stránky imunitního systému, studie neprokázaly, že by vitamin C, a to dokonce ani v dávkách jeden gram denně, působil preventivně proti nachlazení," řekla iDNES.cz pediatrička Kateřina Konopásková.

Některé studie podle ní však dokazují, že vitamin C může zkrátit nemoc na 24 až 36 hodin. Jiné studie to popírají a tvrdí, že céčko ani v dávce tři gramy denně nemá žádný vliv.

"Z výsledku třiceti studií zahrnujících celkem 11 350 lidí, kterým byl podáván vitamin C v množství 200 mg denně, jednoznačně vyplývá, že má tento vitamin minimální efekt na snížení délky nachlazení," dodává Konopásková.

Zkrácení choroby

Rovněž podle lékařky Jitky Housové se nepodařilo prokázat, že by při viróze byly zapotřebí vyšší dávky céčka. Ale zastává názor, že vitamin C může snížit intenzitu a dobu trvání onemocnění.

"Má rovněž příznivý vliv na rekonvalescenci, snižuje hladinu cholesterolu a krevního tlaku nebo tlumí alergické reakce," dodává.

Petra Čuboková ze společnosti MEDICON Pharm řekla, že na základě takzvaných SPC (souhrn údajů o přípravku) se v terapeutických indikacích uvádí, že vitamin C zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení.

Céčko chřipce nezabrání

Praktický lékař Michal Lazák potvrdil, že v minulosti se podávání vitaminu C ve vysokých dávkách doporučovalo jako prevence chřipky a nemocí z nachlazení.

"Teď se objevují názory spíše opačné," řekl iDNES.cz Lazák. "Rozhodně ale není podávání vitaminu C součástí žádného mně známého doporučovaného postupu na léčbu a prevenci těchto chorob, respektive je okrajově zmiňován, ale nejspíš nemá žádný zásadní význam."

Podobně hovoří i vrchní nutriční terapeutka Thomayerovy nemocnice Tamara Starcovská. "Rozhodně neplatí, že konzumací vitaminů a minerálních látek se chřipce zabrání," tvrdí.

Céčko nezatracujte

Ačkoli preventivní vliv céčka na nachlazení a virózy se dosud nepotvrdil, neznamená to, že by tento vitamin patřil na černou listinu.

Pro správné fungování organismu je dostatečné množství vitaminu C zapotřebí. Dospělí by měli denně přijmout aspoň 60 mg, děti podle věku od 30 do 50 mg. V období těhotenství se doporučuje zvýšit příjem na 70 mg a při kojení na 96 mg.

"Dlouhodobé užívání dávek nad 150 mg denně nemá smysl," tvrdí Petra Čuboková ze společnosti MEDICON Pharm.

Odborníci doporučují přijímat céčko v ovoci a zelenině nebo v kombinaci přírodních zdrojů a umělých přípravků. Vitamin C je obsažen především v citrusovém ovoci, bobulovitých plodech, zelené zelenině, bramborách, květáku, papáji nebo jahodách.

Pro zdravou pleť

Zvláště pro ženy je důležitá informace o pozitivním vlivu vitaminu C na pleť. Céčko a jeho deriváty se v kosmetologii a dermatologii používají na omlazování kůže, redukci vrásek a pigmentací.

"Má význam hlavně díky svému vlivu na syntézu kolagenu v kůži, antioxidačnímu působení a schopnosti zesvětlovat pigmentace," řekla iDNES.cz dermatoložka Gréta Wohlová z Laserového centra Anděl.

"Antioxidační potenciál vede ke snížené tvorbě volných radikálů, které jsou hlavní příčinou předčasného stárnutí nejen kůže, ale organismu všeobecně, snižují imunitu a mohou se podílet na vzniku nádorového bujení," dodala Wohlová.