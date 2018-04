Virus HIV zavlekl do Ameriky imigrant z Haiti, tvrdí studie

Michael Worobey, evoluční biolog z univerzity v Arizoně, ve své studii dokazuje, že virus HIV se dostal do USA mnohem dříve, než se vědci doposud domnívali. Uvedla to agentura Reuters.

Podle výsledků, ke kterým vědci dospěli, se HIV ve Spojených státech objevil přibližně 12 let před tím, než byla poprvé diagnostikována choroba AIDS. "Je poněkud děsivé dozvědět se, že virem už bylo infikováno mnoho lidí, aniž by to kdokoli z nich tušil," řekl biolog.

Lavinový efekt

Podstatou studie byla genetická analýza archivovaných krevních vzorků pacientů, u nichž byla AIDS diagnostikována mezi prvními v USA. Při ní zjistili, že vir HIV byl zanesen nakaženou osobou ze střední Afriky na Haiti kolem roku 1966. Odtud se potom dostal v roce 1969 do Spojených států.

Vědci se domnívají, že neznámý nakažený imigrant z Haiti přijel do velkého města, jako je například Miami nebo New York. Tady vir cirkuloval roky v místní populaci a odtud se rozšířil dál.

Vzhledem k tomu, že trvá roky, než se rozvine AIDS, počet nemocných se znásoboval, aniž by si toho někdo všiml. "Z jedné infekce se staly dvě a pak čtyři," vysvětluje Worobey. "V období, které trvalo pravděpodobně několik let, se nakazila přibližně stovka lidí. Potom spolu s tím, jak epidemie expandovala, se ze stovky infikovaných stalo dvě stě. Pak se infikovaní začali počítat na tisíce a desetitisíce. A pravděpodobně ve stadiu, kdy už byly nakaženy stovky až tisíce nemocných, byla v časných osmdesátých letech poprvé diagnostikována AIDS."

Přestupní stanice

Studie byla publikována v magazínu Proceedings of the National Academy of Sciences. Doktor Arthur Pitchenik z Miamské univerzity a spoluautor studie vyšetřoval imigranty z Haiti už v roce 1979, kdy se u nich objevila záhadná nemoc, která byla později diagnostikována jako AIDS. Věděl také, že jejich krevní vzorky byly na příkaz vlády archivovány.

Vědci při výzkumu analyzovali krevní vzorky těchto pěti haitských imigrantů datované od roku 1982 do roku 1983. Také zkoumali genetické údaje 117 pacientů, u nichž byla AIDS diagnostikována jako první.

Na základě těchto analýz vyloučili možnost, že by se HIV dostal do Spojených států rovnou z Afriky. Na 99% bylo jeho přestupní stanicí právě Haiti.

"Jsme přesvědčeni, že závěry naší studie objasňují historii epidemie AIDS a cestu, kterou virus urazil. A co víc; jde o konkrétní objektivní závěry, nikoli jen dohady," říká Pitchenik.

Předcházející studie dokazují, že virus napadl lidské jedince poprvé kolem roku 1930 ve střední Africe, kde lidé snědli maso nakažených šimpanzů. AIDS zabila do dnešní doby víc než pětadvacet milionů lidí a přibližně čtyřicet milionů je jich nakažených virem HIV.