VIDEO: Sýr jako tučná bomba. Jaký vybrat, abyste netloustli?

"Málokdo si uvědomuje, že sýry jsou jedním z největších zdrojů tuku," řekl iDNES.cz Petr Havlíček. Sýry byste tedy měli vybírat především podle toho, kolik obsahují tuku, ale také soli.

Zdravá sýrová snídaně podle Petra Havlíčka: Základ: 80 gramů celozrnného pečiva (např. dva krajíčky chleba), 12 gramů bílkovin, takže: 1. varianta: 70 g mozzarelly = cca 11 g tuku

2. varianta: 50 g ementaleru (3-4 plátky) = 10 g tuku (poznámka: 1 plátek je málo, budete mít hlad a jíst po celý den)

3. varianta: 100 g cottage = 4-5 g tuku, proto přidáme ještě 10 g margarínu, aby se zkombinovaly rostlinné a živočišné tuky.

Ve výběru by měly převažovat sýry do 30 procent tuku v sušině. "Konkrétní množství tuku ve výrobku zjistíme tak, že vynásobíme procento sušiny a procento tuku v sušině a vydělíme 100," vysvětlila Karolína Hlavatá. Soli by nemělo být více než 900 miligramů na 100 gramů.

Chcete-li ovšem hubnout, měl by podíl tuku v sýru klesnout až k deseti procentům. Hlavatá doporučuje kupovat sýr čerstvý. A raději menší množství a chodit si častěji do obchodu pro čerstvý výrobek.

"Sýry jsou velmi důležitou součástí výživy. Co je dobrého v mléce, je v sýrech znásobeno. Sýry jsou vhodné i pro osoby s nesnášenlivostí laktózy, protože její obsah v sýrech je minimální," řekla iDNES.cz Hlavatá.

Hubnete, hlídejte si obsah tuku

Dodala, že mezi sýry patří i tvarohy, které obsahují velké množství bílkovin, vápníku. "A pokud vybereme ty s nižším obsahem tuku, jsou i nízkokalorické," poznamenala Hlavatá.

Vím, co jím Program vychází z celosvětové iniciativy The Choices programme, která definuje složení potravin odpovídající zdravé výživě na základě kritérií Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Značka Vím, co jím je určena především spotřebitelům pro jejich snadnější orientaci v nabídce potravin. Posláním značky je umožnit spotřebitelům snadnější výběr výživově hodnotných potravin. Více o zdravých potravinách čtěte ZDE.

Vhodné jsou i olomoucké tvarůžky, které mají velmi nízkou energetickou hodnotu, sýry typu cottage, žervé nebo i ricotta.

"Je to sice syrovátkový sýr, který má oproti jiným sýrům menší podíl bílkovin, ale obsažené syrovátkové peptidy jsou zdraví velmi prospěšné," uvedla Hlavatá, podle níž je ricotta vhodná i pro děti. Těm by ještě doporučila sýru typu eidam, tvarohové sýry (ale až od jednoho roku věku), sýry typu lučina, žervé.

Hlavatá naopak obecně příliš nedoporučuje tavené sýry. "Obsahují tavicí soli, jejichž nadbytek by mohl narušit vstřebávání vápníku. Dalším negativem je vysoký obsah tuku. Ovšem pro zpestření jídelníčku je občas zařadit můžeme," řekla.

Podobné to je s plísňovými sýry. "Mívají také vysoký obsah tuku a soli, jsou však oblíbené pro svou pikantnost. Jistě nepatří do jídelníčku dětí, vyhýbat by se jim měly také těhotné ženy a osoby s poruchami imunity," poznamenala Hlavatá.

Na druhou stranu Hlavatá tučné sýry zcela nezavrhuje. Nemusí se jim zcela vyhýbat ani ti, co hubnou. "Jen musí omezit velikost porce," doporučuje.

Je zdravější kravský, nebo kozí sýr? "Nejde říct, který je zdravější, každý má jinou chuť a jiné kulinářské využití. Nejdůležitější je pestrost," doporučuje Karolína Hlavatá.