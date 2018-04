Jak vybírat sacharidy, které tělu prospívají a neškodí postavě

Vím, co jím Program vychází z celosvětové iniciativy The Choices Programme, která definuje složení potravin odpovídající zdravé výživě na základě kritérií Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Značka "Vím, co jím" je určena především spotřebitelům pro jejich snadnější orientaci v nabídce potravin. Posláním značky je umožnit spotřebitelům snadnější výběr výživově hodnotných potravin.

Více o zdravých potravinách čtěte zde. Chcete-li se naučit, jak vybírat zdravé potraviny, můžete se zúčastnit workshopu s doktorkou Karolínou Hlavatou ve středu 22. ledna v Praze a 30. ledna v Brně.

