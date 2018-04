Začít zdravě jíst se vyplatí i ve vyšším věku. Nezapomínejte na vlákninu

Nevhodné stravovací návyky i nevyvážená skladba jídelníčku ovlivňují naše zdraví v každém věku. S přibývajícími lety se ale zdravotní problémy projevují stále více.

Většinu starších lidí tak trápí vysoký tlak, cukrovka, zvýšená hladina cholesterolu, ale i nedostatek vitaminu D a vápníku, které chrání před osteoporózou.



Pozor na nedostatek vlákniny a bílkovin

Jak potíže řešit? Určitě ne razantně. Senioři obvykle neradi mění své návyky včetně těch stravovacích. Vyplatí se ale odstranit alespoň ty největší chyby. Častým problémem bývá malnutrice neboli podvýživa. Podle odborníků trpí ve věku nad 80 let určitým stupněm malnutrice téměř každý.

Neznamená to však, že se člověk stravuje nevhodně. Spíš mu chybí určitá součást výživy, jako jsou vitaminy, minerální látky. Mohou to však být i základní živiny – u seniorů to bývají nejčastěji bílkoviny a vláknina.

„Dochází tak například k oslabení svalů, těžko se odkašlává a roste riziko vzniku zánětu plic. Malnutrice může mít na svědomí i pomalé hojení ran nebo přispívá ke vzniku proleženin,“ popisuje zdravotní komplikace dietoložka Karolína Hlavatá.

Nedostatečný příjem energie nebo vynechávání některých potravin může mít i poměrně bizarní příčinu – kvůli problémům s chrupem. Staří lidé se pak vyhýbají například ořechům, některým druhům ovoce a zeleniny a jedí hlavně kašovitou nevyváženou stravu. Některým potravinám se vyhýbají také kvůli vysoké ceně.

Zajímejte se o stravu a pitný režim rodičů

„Problémem, který senioři často řeší, jsou celkové potíže s trávením. Ve stáří se snižuje produkce enzymů, zhoršuje se průchod potravy trávicím traktem a starší lidé pak trpí zácpou. Ta způsobí, že se následně bojí dostatečně najíst,“ vysvětluje dietoložka.

Snižuje se nejen chuť k jídlu, ale také pocit žízně. Je třeba nezapomínat dostatečně pít. Pomoci mohou starším lidem jejich potomci. Když rodičům volají, měli by se zajímat, co jedli dopoledne a co plánují na večeři. A také kolik toho vypili.

Pan Veselý: Nechtěl jsem kapitulovat před krkovičkou

Ve vyšším věku se zpomaluje metabolismus, proto často stoupá podíl tuku v těle. Oproti produktivnímu věku by se měl celkový příjem energie snížit o 200 – 400 kJ. S radikálním hubnutím ale opatrně.

Postupujte raději pozvolna jako nastávající šedesátník pan Veselý. K přehodnocení životního stylu ho vedla návštěva lékaře, který mu zjistil nadváhu, vysoký krevní tlak a navíc vysokou hladinu cukru a cholesterolu v krvi. Rozhodl se ale „nekapitulovat před krkovičkou“.

I když měl strach, že bude hladovět, rozhodl se využít odbornou pomoc a nakonec se divil. „Jím teď často – ráno snídaně, pak svačina, oběd… Nestačím dostat hlad a už mám další jídlo,“ pochvaluje si změnu. I když je jídla méně, je kvalitnější a kila jdou dolů.

Celý příběh pana Veselého a rady, jak se ve stáří stravovat najdete ve videu.