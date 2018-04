Vietnamec má jen malou šanci v boji s tuberkulozou

Pacient je v kritickém stavu, protože nemoc už je v pokročilém stadiu. Podle primáře se čeká se na výsledek rozboru typu TBC; zatím se neví, o který typ se přesně jedná.



Lékaři provádějí kreví a plicní testy lidí, se kterými Vietnamec přišel v poslední době do styku.

Podle primáře je u nás takto rozvinutá forma nemoci vzácná. "Setkal jsem s tím poprvé a musel jsem si otevřít i knihy. Nic takového jsem ještě neviděl," řekl Smetana.



Nemocný šel k lékaři, až když chrlil krev

Vietnamec se s dýchacími problémy a vysokými teplotami potýkal několik měsíců. Ale protože měl propadlý pobyt, bál se dostavit k lékaři. V České republice žije dva roky a podle lékařů si nemoc přivezl z Asie.

Jeho nemoc podle pracovníků ARO vyvrcholila v pátek v noci těžkým chrlením krve. "Z ordinace obvoního lékaře byl rovnou převezen k nám na příjem, kolega ho musel napojit na dýchací přístroj, jinak hrozilo zadušení," řekl primář.

Vietnamec nemá zdravotní pojištění, jeho léčbu zatím hradí nemocnice. Vietnamská komunita však přislíbila uhradit všechny léčebných výloh. Ty podle lékařů dosáhnou asi jednoho milionu korun.



V české republice onemocní ročně plicní tuberkulózou přes jeden tisíc lidí, z toho jich zhruba stovka zemře.



Vietnamec má propadlé povolení k pobytu

Nemocný Vietnamec má propadlý dlouhodobý pobyt a na českém území se už měsíc zdržuje nelegálně. Zdravotní pojištění si tedy neplatí.



"Odhaduji, že náklady na léčbu vyšplhají na několik set tisíc korun. Příbuzní sice slíbili, ža zaplatí, ale to není jisté do doby, než peníze uvidíme," konstatoval Smetana.



"Je to jen pár týdnů, co jsme propustili Ukrajince, který se nadýchal nebezpečných zplodin v odpadní jímce. Jeho léčba stála jen u nás na oddělení přes sedm set tisíc. Ikdyž se jeho družka zavázala dluh splatit, je to jen podpis," pokrčil rameny Smetana.



Pacient leží na izolaci

Nakažený pacient leží na izolaci, aby neohrozil ostatní pacienty. Riziku se však vystavuje ošetřující personál, který musí přísně dodržovat hygienické předpisy.



O přijetí zvláštních opatření rozhoduje okresní hygienik. Ředitelka Okresní hygienické stanice však nebyla dnes k zastižení, na dvoudenní školení odjel i krajský hygienik.