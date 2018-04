VIDEO: Unikátní přístroj odhalí i simulanty duševních nemocí

Pětatřicetiletý Jiří se u soudu marně hájil tím, že porušil zákon, protože trpí schizofrenií. Senát ho nakonec odsoudil, protože byl přesvědčen o tom, že obžalovaný duševní nemoc pouze předstírá, aby se vyhnul trestu.

Před několika týdny však vyšetření mozku na zcela ojedinělém přístroji ukázalo, že Jiří onemocnění nesimuloval a skutečně trpí schizofrenií. Případ se tak znovu vrací k soudu.

Přístroj nejen pro obžalované

Speciální přístroj, který ukáže přesné pochody v mozku, zakoupila Psychiatrická klinika Ke Karlovu. Právě tam by měl pomáhat při výzkumu a určení diagnózy.

"Nejčastěji k nám budou chodit a už jsou posíláni pacienti, u kterých se teprve některý typ duševního onemocnění právě projevil a je třeba nalézt co nejrychleji správnou léčbu.

Například u depresivních pacientů totiž nesprávně naordinované léky, které nezabírají, mohou vést až k fatálním následkům," řekl Marek Šusta z Centra pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu.

Důležitý je správný a co nejrychleji účinný lék. Podle Marka Šusty totiž u lidí, kteří mají depresi, zaberou zpravidla medikamenty až po několika týdnech, někdy i měsících. Pokud se přijde na to, že léčba neúčinkuje, musí se předepsat jiný léčivý prostředek. Doba, než zabere, se pak opět nebezpečně pro pacienta prodlužuje.

Diagnóza za dva týdny

Nový přístroj by měl odhalit už po dvou týdnech, co se v mozku nemocného děje, a tedy také to, zda mu naordinované léky pomáhají. Pro lidi s duševním onemocněním je to velký příslib do budoucna.

Přístroj Dense Array EEG, který dorazil ze Spojených států, pracuje s novou technologií EGI. Psychiatři na Karlově ho mají k výzkumným účelům od loňského prosince. Zatím ho využili k několika desítkám vyšetření.

Jde vlastně o vylepšený typ EEG. Podle Jiřího Rabocha, přednosty Psychiatrické kliniky Ke Karlovu je velkou výhodou této novinky i doba přípravy pacienta k vyšetření. Při použití klasického EEG je většinou nutný čas kolem devadesáti minut, přístroj s novou technologií vyžaduje většinou jen 10 až 15 minut.

"Dalším nesporným kladem je i rychlost vyhodnocení vyšetření. Počítač je schopný obrovské množství nasnímaných dat vyhodnotit během několika málo minut," dodal Marek Šusta.