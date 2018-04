VIDEO: NASA diagnostika dokáže odhalit i zlomené srdce

Samotné vyšetření je velmi krátké. Lékařka mi na ruce připevnila tři klapky, podobné těm, kterými se provádí vyšetření EKG. Pak jen stačí pět minut v klidu sedět. "Protože je tato diagnostika nesmírně citlivá, musíte sedět opravdu nehybně, nesmíte hnout ani prstem," upozorňuje mě Dagmar Kolářová.

Po měření se v počítači ukážou různé tabulky. Z čísel lékařka vyčte celkový zdravotní stav, harmonii vegetativního nervového systému, schopnost adaptace organismu, stres index, stav parasympatiku (nervové centrum zodpovědné za spánek a regenerační procesy, pozn. red.) a sympatiku (nervové centrum zodpovědné za výdej a tvorbu energie, pozn. red.) či vazomotorického centra.

"Tato metoda slouží nejen k diagnostice, ale i k prediagnostice. Na základě výsledků jsem schopna říct, nakolik je člověk ohrožen konkrétním problémem či zda má adekvátní terapii pro svůj organismus," vysvětluje.

Pomocí desetistupňové škály mě pak zařadila do takzvaného "semaforu zdraví". První tři stupně jsou v zelené, což značí, že je člověk v pořádku. Stupně čtyři až šest jsou žluté, které již varují, že se v těle něco děje. Od sedmičky už jste v zóně červené, což značí větší problém.

Podle lékařky jsem dopadla velmi dobře. "Dostala jste se v semaforu na stupeň tři, tedy ještě do zelené zóny. Přiznala jste, že se léčíte s vyšším krevním tlakem, což tu také vidím. Máte však na váš věk i vyšší puls. Norma je 55-80 tepů za minutu, vy máte hraničních 78. Jste na horní hranici normy, kdybyste měla již 81, nasbíráte další ´trestný´ bod a spadla byste na stupeň 4, tedy do zóny žluté," začíná popisovat.

Potěšilo mě, že podle vyšetření mám výborný stres index. Vždy jsem si myslela, že jsem "nervák", ale jak dodává paní doktorka, není to jen o tom, jak kdo reaguje, ale promítají se sem i naše genetické "zátěže", klimatické podmínky, exhalace, potravinové "intoxikace". "Co ale není super, je stav vazomotorického centra, které souvisí právě s vaším sklonem k vyššímu krevnímu tlaku. Jste na hranici normy," upozorňuje Dagmar Kolářová.

Ukázalo se také, že můj neustálý pocit únavy a vyčerpání souvisí s celkovým stavem vegetativního nervového systému, kdy průměrná hodnota "sympatického" centra by měla být asi 40, spodní hranice je 20. "Vy máte 5,5. To je totální vyčerpání organismu, nemáte z čeho aktivovat energii," varuje lékařka a doporučuje mi, samozřejmě s nadsázkou, abych alespoň na měsíc odjela někam k moři, hlavně bez mobilu a notebooku.

Co dál?

Mitochondriální terapie Medicína třetího tisíciletí, která jde až na buněčnou úroveň. Neléčí přímo následky, ale řeší příčinu daného zdravotního problému, který napravuje až na samotné subbuněčné úrovni - mitochondriích. Ty jsou zdrojem naší energie. Pokud jí není dostatek, pak je člověk nejprve "jen" unavený, postupně stav přechází až do tzv. všech civilizačních chorob.

Podle toho, co vyjde na semaforu zdraví se lékařka rozhodne, co bude dělat dál. "Vysvětlím pacientovi princip mitochondriální terapie. Zde je důležité zdůraznit, že to není totéž co léčba antibiotiky, které užívá týden a po léčbě je zdánlivě v pořádku. Zde je podmínkou minimálně půlroční kúra, aby se tělo znovu nastartovalo," říká Kolářová.

Kromě toho tato lékařka, která se specializuje na komplexní medicínu, jako první na světě využívá v ordinaci i takzvaný "osobní bodyguard zdraví".

"Na této metodě se podílel tým odborníků z celé Evropy. Vytvořili program, který na podkladě jednoduchých pohybů rukama, nohama a hlavou umí vypočítat, jak vypadá například vaše pravé oko, levá nadledvinka, stehenní kost, či jiný konkrétní problém ve vašem těle," vysvětluje.

Dostala jsem tedy za úkol provádět nejrůznější pohyby hlavou a končetinami. Podle toho, jakým způsobem jsem cviky prováděla a podle mých subjektivních pocitů, Dagmar Kolářová zapisovala do počítačového programu nejrůznější údaje.

Program na závěr diagnostiky ukáže speciální grafy, ze kterých pak lékařka vyčte a specifikuje konkrétní obtíže, případně jejich závažnost (v procentech).

Mne odhadla dokonale. Kromě už zmíněných problémů s tlakem poznala, že mám po zánětu zasažené ledviny, nebo že mám občas bolesti v levé kyčli. "Nechci vás strašit, ale to, v jakém stavu je ten kloub, vídám spíš u seniorů, a ne u mladých lidí, jako jste vy," varuje mě. Pokračuje po jednotlivých sloupečcích grafů a u jednoho, který je velmi krátký, se zastaví. "Ten by takhle vypadat neměl. Řeknu to lidově, tohle značí zlomené srdce."

Na operaci páteře už nemusí



V ordinaci se míjím se dvěma dalšími pacienty. Oba už Dagmar Kolářovou skoro rok navštěvují. Jana Outratová (72) s únavovým syndromem a Michael Knecht (46), který díky ní nemusel na operaci páteře, svorně hovoří téměř o zázraku.

"Hrozila mi operace páteře, a tak jsem si řekl, že ještě tohle zkusím, ač jsem tomu ze začátku moc nevěřil. Po půl roce dojíždění jsem schopný se bez problémů postavit a operaci moji lékaři odložili na neurčito," vypráví Michael Knecht z Ostravy.

"Cítím se líp, přátelé vidí také změnu. Nechávám se kontrolovat zároveň u kamarádky lékařky, jejíž diagnostické závěry se shodují i v popisech konkrétních hodnot," svěřuje se se svými pocity Jana Outratová. Ovšem nic není zadarmo. Má předepsanou speciální sestavu cviků.

"Cvičím 8-10 minut denně a každých šest týdnů se sestava modifikuje, podle toho, jak se můj stav vyvíjí," dodává. Užívá pouze přípravky mitochondriální terapie ("potravinové doplňky" s látkami tělu vlastními, pozn. red.), zvýšila pitný režim a chodí také na speciální masážní lehátko, takzvaný systém HHP.

"Systém HHP je zjednodušeně řečeno masážní lehátko, na kterém člověk leží a které ´vibruje´. Pracuje na principu andulace, což je oscilační kmitočtová masáž s infračerveným hlubokým prohříváním svalů," vysvětluje Dagmar Kolářová.

Lehátko nabízí mnoho programů, například relaxaci, hluboké uvolnění, masáž svalstva. Kromě toho i vysoce funkční lymfodrenáž a program na prevenci a léčbu osteoporózy a na léčbu metabolických nemocí (cukrovka, nadváha).

"Nyní tým německých specialistů na andulační terapii vyrukoval s takzvaným andulačním pásem, který si pacient připne na břicho a pás se také ´chvěje´. Vlněním dochází k redukci viscerálního tuku, který nám obaluje střeva a vnitřní orgány, a je tedy jakýmsi rezervoárem odpadních látek ze střev. Pokud se podaří redukovat viscerální tuk, redukujeme i toxickou zátěž organismu. Při této terapii tonizujeme i břišní svalstvo a redukujeme objem bříška," dodává lékařka.