Video: jak snížit čas maratonu o půl hodiny? Triky z dílny biochemika

Pražská laboratoř Therapypoint v Dejvicích si podává české sportovce v různých odvětvích. Zkušenému sportovnímu biochemikovi Jiřímu Novotnému nezůstalo nic utajeno.

Sportem ke zdraví PO PADESÁTCE Po nedávném seriálu v němž iDNES.cz pomohl Monice Klušákové ze Zakřan u Brna s tréninkem a dovedl ji až na maraton v Chicagu (výsledný čas těsně přes čtyři hodiny), - máme nový sportovní projekt. Tentokrát je zaměřen na náročný fyzický výkon po padesátce. Jeho dobrovolnými aktéry se stali architekt a herec David Vávra a Petr Pravda z iDNES.cz.

Davida i Petra změřil, zvážil, určil množství podkožního tuku a zjistil plicní funkce. Zatímco David absolvoval test na běhacím pásu, Petr šlapal na rotopedu. Zátěž se postupně zvyšovala prakticky až do maxima. Jiří Novotný přitom oběma sledoval tepovou frekvenci, odebíral kapilární krev a průběžně v ní sledoval hladinu koncentrace laktátu. Pak určil jejich aerobní a anaerobní práh a hranice tepových tréninkových pásem.

Je co zlepšovat

"Oba by závod zvládli už teď, otázkou je v jakém čase a v jaké pohodě," konstatoval biochemik. "Díky speciální přípravě mohou výsledný čas stlačit až o 30 až 45 minut níž. Ale hlavně se u toho nebudou trápit. Neměly by přijít například žádné křeče nebo případná svalová zranění."

Oba borci si podle Novotného závod užijí a kromě stopy budou vnímat i okolí.

"Elitní závodníci jezdí sedmdesátikilometrový závod lehce pod tři hodiny, rychlostní průměr kolem 25 kilometrů v hodině. Naše dva borce tipuji po přípravě vycházející z testů zhruba na čtyři a půl hodiny, což by mohl být výsledek i v první třetině závodního pole. Dnes by to bylo za pět hodin, takový rozdíl je znát," dodává biochemik.

"Zkráceně, teoreticky podle výsledků testů: David by jel dnes rovnoměrným tempem s možností krize v závěru, ale pomalu. Po tréninku pojede bez krize, stále rovnoměrně, ale rychleji. Petr by jel nyní sice rychleji, ale v poslední třetině by pravděpodobně "vytuhnul", takže by musel výrazně zpomalit. A to právě tím aerobním tréninkem odstraníme. Nevytuhne a dojede v pohodě. Kromě závěrečného kopce, kde už stejně mele z posledního každý."

David má váhu ok, Petr je sportovec-tlusťoch

Při testech příjemně překvapil hlavně David. Biochemika uspokojil dobrým poměrem výšky a hmotnosti (189 cm a 83 kg, index Bi je 6.4, tedy v optimální rozsahu mezi 4-8), až výbornými plicními parametry a celkově dobrou vytrvalostní kondicí. Hůře už na tom byly ukazatele podkožního tuku (15 %, ideální je kolem 10 %) rychlostní předpoklady a dlouhodobá schopnost práce ve vysokém zatížení.

"David je schopen jet ve středním tempu relativně velmi dlouho a rovnoměrně. Jeho ekonomika pohybu je na vysoké úrovni a dokáže efektivně využívat tukový metabolismus. Už dnes by závod mohl jet. Nesmí se však nechat strhnout případnými nástupy a zrychlováním soupeřů. To by mohla být jeho smrt," říká Novotný. "Bude muset také zapracovat na speciální vytrvalosti a posilovat ruce."

Petr měl naopak slušné parametry rychlostní, schopnost práce při vysokém zatížení a průměrné parametry plicních funkcí. Ne příliš dobrý je však jeho poměr výšky a váhy (174 cm a 86 kg, index Bi -11.6, ideálně má být u vytrvalostních výkonnostních sportovců kladný, nikoli záporný). Bohužel pro něj je to jeden z nejdůležitějších ukazatelů, který ovlivňuje negativně vše ostatní.

"Zatímco jako člen normální populace je ok, coby sportovec má nadváhu a ta ho omezuje," říká Novotný. "Místo toho, aby pracoval na speciálním tréninku, bude muset část období, které zbývá do závodu, věnovat usilovnému shazování přebytečné váhy. Chtělo by to shodit aspoň šest kilo. Nadváha ovlivňuje negativně prakticky vše. Petr prostě zbytečně tahá batoh zátěže navíc. Když pojede stejnou rychlostí s Davidem, bude vydávat o deset až patnáct procent energie víc než on. Navíc to může mít i negativní vliv na zdraví, hlavně na vazy a klouby."

To, že Petr může nějakou dobu bez problému fungovat i při vysokém zatížení, je podle Novotného dobrý ukazatel výkonnosti. Ale pro takový dálkový maratonský běh jako sedmdesátikilometrová Marcialonga to není moc potřebné. V závodě, který pojede přibližně pět hodin, to zužitkuje maximálně na startu, kdy bude moci rychle vyrazit a pak dvakrát, třikrát během závodu k zachytávání případných nástupů. Jinak ne.

Ve špatném poměru výšky a váhy je Petr typickým představitelem muže, byť sportovce, svého věku. Běžné sportování s touto nadváhou zvládne celkem v pohodě, pro dlouhý lyžařský maratón je to už zbytečně moc. Právě dlouhodobá příprava na těžký závod se ale může stát základem zdravějších životních návyků.

Zatímco David se bude moci více věnovat rozvoji speciální vytrvalosti, Petr musí trénovat zpočátku hlavně v pomalejším aerobním režimu a místo cukrů spalovat tuky. K tomu navíc musí přidat i dietu.

Další trénink se bude řídit zejména srdeční frekvencí (pomocí pulsmetru). Pro trénink aerobní vytrvalosti, která je pro vytrvalostní výkony rozhodující, by se měla u Davida pohybovat v rozmezí 121-137 tepů za minutu a u Petra v rozmezí 129-145 tepů. Tělo v tomto režimu vydrží efektivně pracovat velmi dlouhou dobu díky spalování tuků a nikoli cukrů, kterých má jen velmi omezenou zásobu.

O tom, jak přesně budou naši borci trénovat a co a jak má Petr jíst, aby zhubl, si povíme příště.

Kdo ještě našim borcům radí

Rádcem při tréninku se stal jeden z nejlepších světových maratonců na lyžích, český reprezentant Stanislav Řezáč, který se chystá i na zimní olympiádu ve Vancouveru (vítěz Marcialongy v roce 2005).

Dohled nad kondičním cvičením bude mít trenér Jan Jakubíček, který se od roku 1998 věnuje závodně modernímu pětiboji a od roku 2000 je členem státní reprezentace. Působil i jako osobní trenér.

Odborné a hlavně praktické rady ohledně zdraví a správného oblečení poskytl profesor Jan Pirk z pražského IKEMu, sám náruživý dálkový běžec.