VIDEO: Jak se správně rozcvičit před během

Tréninkové plány na We Run Prague Výkonnost jednotlivých běžců je samozřejmě značně rozdílná. Pokud uvažujeme, že máme zhruba čtyři základní úrovně adeptů We Run Prague (10 km/1:30:00 hod.,1:15:00 hod., 1:00:00 hod a do 50:00 min.), mohl by jejich trénink podle Vladimíra Korbela probíhat v dalším měsíci až 4x týdně následovně: Úroveň 1:30:00 hod.:

3 km běhu a chůze v tempu 8:00 min/km;

5 km běhu a chůze v tempu 8:30 min/km;

4 km běhu a chůze v tempu 8:15 min/km;

6 km běhu a chůze v tempu 9:00 min/km; Úroveň 1:15:00 hod.:

4 km běhu/chůze v tempu 7:00 min/km;

6 km běhu/chůze v tempu 7:30 min/km;

4 km běhu/chůze v tempu 7:15 min/km;

6 km běhu/chůze v tempu 8:00 min/km; Úroveň 1:00:00 hod.:

5 km běhu v tempu 5:30 min/km;

6 km běhu v tempu 6:00 min/km;

5 km běhu v tempu 5:45 min/km;

7 km běhu v tempu 6:30 min/km; Úroveň 50:00 min:

6 km běhu v tempu 4:45 min/km;

8 km běhu v tempu 5:15 min/km;

5 km běhu v tempu 5:00 min/km;

8 km běhu v tempu 5:45 min/km.