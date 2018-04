Většina diet nefunguje, některé jsou nebezpečné

Navíc i ty, které zdánlivě zabírají, často přinášejí jen dočasný úspěch – jelikož se s jejich pomocí nenaučíte jíst jinak, a jakmile se vrátíte k obvyklému jídelníčku, vrátí se i kila. Zítřejší MF DNES vám přináší přehled nejčastěji kolujících diet doplněný komentářem výživové poradkyně Moniky Divišové.



Atkinsova dieta

Jak vypadá: Vychází z přesvědčení, že je ze stravy třeba vyloučit především sacharidy.

Co se jí: Je třeba omezit nejen cukry ve sladkostech, ale i další jídla, která obsahují sacharidy, jako je pečivo, brambory, rýže, těstoviny, a dokonce i sladší druhy ovoce a zeleniny. Povoleny jsou tuky a bílkoviny, třeba maso, sýry či vajíčka. Monika Divišová: Tato dieta může být opravdu zdraví velmi nebezpečná, protože zvyšuje riziko vzniku nemocí ledvin, mohl by se objevit zvýšený cholesterol, rakovina tlustého střeva apod. Nicméně se po ní opravdu hubne, jelikož tělo má dost práce s metabolizací bílkovin (složitější je zpracovat bílkovinu než sacharidy), ale cena toho je pro organismus neúnosná. Nedostatek vlákniny a dalších minerálních látek opravdu směřuje k zásadním zdravotním problémům a dlouhodobé aplikování této diety je hazardem se zdravím. Navíc dieta není pestrá.



Dělená strava

Jak vypadá: O dietě se někdy také mluví jako o kytičkové a zvířátkové, protože se při ní nesmí jíst dohromady maso a obiloviny.

Co se jí: Základem je oddělení bílkovin (například maso, mléko, vejce, exotické ovoce) od sacharidů (například brambory, rýže, chléb, banány). Lze je libovolně kombinovat pouze se zeleninou.

Monika Divišová: Spousta lidí dokázala díky této dietě zhubnout a cítit se při jejím dodržování velmi dobře. Pokud se jídelníček dodržuje dostatečně pestrý, jde o zdravý způsob hubnutí. Jedním z hlavních důvodů je, že dostali svoje stravování pod kontrolu. Začali si být vědomi, co a kolik toho jedí. Což vede ke snížení celkového energetického příjmu a také vyřazení velmi nevhodných potravin, jako je alkohol, uzeniny, cukr, tučná jídla. Někomu se také podobně oddělené jídlo lépe tráví. Ale pozor, pro redukování jsou výhodou spíše bílkovinová jídla se zeleninou, plný talíř těstovin k večeři redukci moc nepomůže. Problém může nastat třeba při výběru jídla v restauraci.

Problémem je také dlouhodobé udržování dosažené váhy – po nějaké době začnou být lidé oddělováním unaveni nebo se dostanou do podmínek, kde to není možné, a postupně se začnou vracet jejich původní návyky.



Diabetická strava

Jak vypadá: Někteří lidé se domnívají, že budou hubnout, když budou dodržovat výživová doporučení určená jinak diabetikům.

Co se jí: Základem je výrazné omezení množství přijímaných sacharidů a také tuků.

Monika Divišová: Může to fungovat, ale opět závisí na kvalitě vybíraných sacharidů a tuků. Diabetické potraviny jsou často doslazovány umělými sladidly nebo je použita fruktóza ve velké míře a ani jedna varianta není bez připomínek. Naopak může v jídelníčku chybět zdroj kvalitních tuků.

