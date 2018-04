Veš dětská opět řádí ve školách

Odpovědí je hned několik. Špatná zpráva zní, že vši se nemusí vyhnout ani rodině, která dodržuje všechna hygienická pravidla, a že boj s nimi se někdy vleče.

Ta dobrá zpráva pak je, že ani dlouhovlasé dívky se nemusí o svou hřívu bát, protože moderní šampony spolu s pečlivým vyčesáváním nakonec dovedou porost vší zbavit.

"Je potřeba koupit v lékárně speciální šampon na vši, také existují vhodné spreje a gely - ty zabijí živé vši," radí rodičům pražská praktická lékařka Eva Kalibová. Vajíčka vší, zvaná hnidy, je třeba vybrat pomocí hřebenu a rukou.

"Ostříhání na krátko vymýcení vší urychlí, protože vybírání hnid ručně z dlouhých vlasů znamená vzít si tak den dva dovolené," upozorňuje Kalibová. Chytit suché vši se nejspíše nikomu nepodaří, lépe je lze dostat z mokrých vlasů, protože voda je znehybní.

Nejde přitom jen o to, že hlava plná vší svědí, dítě, které je má, může trpět i psychicky - mívá pocit, že je to jeho vina. Je to důsledek poplachu, který rodiče a učitelé spouštějí, když se někde vši objeví. Děti takové situace stresují a mohou například neklidně spát.