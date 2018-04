Velikost penisu nemá na uspokojení ženy vliv

Pohlavní úd je po tisíciletí symbolem mužství. V různých kulturách se na jeho počest vztyčovaly sochy či sloupy, ve zvláštních chrámech ztrácely panny svou nevinnost před svatební nocí na sochách bůžků se ztopořeným pyjem. Veliký pyj znamenal i velikou mužskou plodivou sílu.

Dodnes přetrvává mýtus o významu velikosti penisu pro pohlavní život a v podvědomí lidí jsou rozměry pyje považovány za důležitou kategorii při hodnocení sexuální výkonnosti muže. Ze sexuologického hlediska však hraje velikost penisu při pohlavním styku roli spíše psychologickou než fyziologicko-funkční. Jinými slovy - sexuální schopnosti muže ani sexuální uspokojení ženy při milování nijak podstatně s velikostí penisu nesouvisí.

Pro zjištění ženských sexuálních preferencí (tedy preferovaných rozměrů penisu a způsobu dráždění při styku) jsme administrovali zvlášť k tomuto účelu vytvořený dotazník u souboru 225 studentů Lékařské fakulty MU v Brně a Filozofické fakulty UK v Praze (156 žen a 69 mužů).

Malý, nebo velký?

Jako první byla respondentům položena otázka na jejich odhad průměrné délky penisu a dále otázka na to, co hodnotí jako malý a co jako velký penis. Ženy poté uváděly i optimální velikost penisu partnera, muži pak skutečnou velikost svého pyje (celkem 92 % z nich přitom vyjádřila spokojenost s jeho velikostí, 7 % ho považuje za příliš malý a pouze 1 % za příliš velký).

Délka penisu Ženy Muži Odhad průměrné délky penisu 15,5 cm 15,9 cm Za malý považuji penis do délky 10,1 cm 10,8 cm Za velký považuji penis do délky 18,6 cm 19,5 cm Optimální/skutečná délka penisu 15,3 cm 16,1 cm

Ve druhé tabulce jsou pak uvedeny odpovědi na otázky, zda podle názoru respondentů hraje velikost penisu roli při sexuálním uspokojení většiny žen, zda je obecně pro uspokojení většiny žen důležitější délka, nebo obvod penisu a zda mohou ženy dosáhnout orgasmu při milování s mužem s malým penisem.

Význam penisu pro uspokojení žen Velikost penisu/ sexuální uspojení ženy Ano, velkou 8% Ano, ne podstatnou 68% Nehraje roli 7% Nevím 7% Délka/obvod Délka 4% Obvod 33% Obojí stejně důležité 31% Obojí stejně nedůležité 18% Malý penis/ orgasmus Ano, jako s velkým 53% Ano, ale obtížněji 21% Ne 2% Nevím 23%

Naše výsledky nepřímo potvrzují výsledky sexuologických výzkumů, dle kterých pohlavní vzrušení a uspokojení většiny žen nesouvisí s velikostí penisu partnera. Citlivá nervová zakončení, jež způsobují sexuální vzrušení ženy při souloži, jsou kromě klitorisu umístěna především kolem poševního vchodu, v první třetině pochvy a v okolí čípku (ev. v tzv.G spotu, který je rovněž umístěn v první třetině přední strany pochvy). Vzhledem k faktu, že vagína měří přibližně 10 - 12 centimetrů, tedy delší penis nemusí automaticky znamenat i silnější dráždění. Důkazem relativně malého významu rozměrů penisu (v jistém smyslu penisu vůbec) pro sexuální uspokojení žen je i zjištění, že pouze 10 % z respondentek našeho souboru potřebuje pro dosažení orgasmu dráždění v hloubce pochvy. Většina respondentek uvedla především klitoridální (61 %) či kombinovanou (21 %) vzrušivost. U 82 % žen tedy muž bude schopen bez problémů uspokojit partnerku nekoitálně.