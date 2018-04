Vědec: Nejlepší věk pro mateřství je 34 let

Je péče o děti starost, nebo zábava? - čtěte ZDE

Mirowsky ve své studii zpracoval výsledky výzkumu, kterého se zúčastnilo 2 200 žen.

Vědec tvrdí, že počkat si nějaký ten rok na založení rodiny není chyba. Poukazuje na to, že ve 20 letech jsou sice ženy plodnější a biologicky připravené na mateřství, ženy po třicítce jsou ale zase ekonomicky i emotivně stabilnější.

Třicátnice jsou také moudřejší a následkem toho se vystavují méně nebezpečím, která by mohla negativně ovlivnit zdravý růst dítěte.

Ženy, které se stanou matkami v pubertě, vystavují podle profesora Mirowského sebe i plod většímu zdravotnímu nebezpečí než matky ve zralejším věku. Nejnižší takové nebezpečí je podle profesora právě ve čtyřiatřiceti letech.

V Británii je nyní průměrný věk vdaných žen s prvním dítětem 30 let, ve Spojených státech o pět let méně. Věk matek se zvyšuje i v Česku. Průměrný věk ženy, která porodila své první dítě, je zhruba 26 let, v roce 1989 to bylo 22 let.