Vědci: Tučné jídlo je návykové

Nějaký čas jim dávali tučnou potravu, a když jim ji odebrali, měly krysy stejné abstinenční příznaky jako narkomani.

Obézní lidé proto za svou tloušťku často nemohou, tvrdí odborníci. Viníkem je jídlo z rychlých občerstvení jako McDonald's či KFC, sušenky, lupínky nebo "mléčné" tyčinky.

Právníci už zjišťují, zda potravinářské koncerny o narkotickém účinku tohoto jídla věděly. Pokud ano, bude to pro právníky zlatý důl. Tloušťka totiž vážně poškozuje zdraví zákazníků. McDonald's ve Francii už pro jistotu vyzval, aby děti, pokud nejsou fyzicky aktivní, jedly jeho produkty jen jednou týdně.

Jak se může z jídla stát droga

Pro mnohé z nás je jídlo jen nutností nebo jedním ze životních potěšení. Přibývá však lidí, pro něž je to stále větší, doslova životní hrozba - a není to jen jejich vina.

Po celém světě přibývá obézních lidí. Dnes je jich 300 milionů - o sto milionů více než před pouhými sedmi lety. Spolu s tím přibývá nemocí, které jsou s obezitou či nadváhou spojeny.

Obezita či štíhlost však podle amerických vědců už nejsou jen otázkou vůle a kázně. Výzkumy ukazují, že určité potraviny mohou být stejně návykové jako nikotin či tvrdé drogy - kdo se jednou "chytí", ten se jen stěží vrátí ke zdravému jídlu. Shodou okolností to platí právě pro nejméně zdravé poživatiny.

Profesorka Anna Kelleyová z Wisconsinské univerzity sledovala, co taková potrava "a la McDonald's", tedy s vysokým obsahem tuků a cukrů, udělá s krysami. Její výsledky jsou alarmující: krysy, které dostávaly tučnou potravu, se na ní stávaly závislé. Když jim byla odňata, objevily se u nich úplně stejné příznaky jako u drogově závislých.

Potrava u nich navíc vyvolala změny na mozku. "Výzkum svědčí o tom, že dieta s vysokým obsahem tuků mění biochemii mozku s podobným účinkem, jaký mají silné opiáty," tvrdí Matthew Will, který s Kelleyovou spolupracoval.

Problém však není jen v tuku. Takový cheesburger se bude tvářit jako "zdravá" obměna hamburgru ale fakticky může být stejně nebezpečný jako on. Podle vědců vyvolává sýr "opiový" efekt. Potlačuje pocit sytosti a zároveň podněcuje touhu jíst více.

"Sýr obsahuje velké množství kaseinu, bílkoviny, která se při trávení rozpadá a vytváří opiátové sloučeniny podobné morfiu, zvané casomorfin," vysvětluje celý mechanismus americký expert na výživu Neal Barnard a otevřeně varuje před vznikem závislosti: "Lidé se bez problémů obejdou bez potravin jako jablka, nikoli však bez potravin jako sýr."

Stejný účinek má i cukr a čokoláda. Ve všech případech jde o poživatiny, v nichž si libují rychlá občerstvení jako McDonald's či KFC a také výrobci předpřipravených jídel a všech těch lákavých a lákajících "mléčných" tyčinek, sušenek či lupínků.

Biochemická monstra

Vědci pracující pro Nestlé a Unilever už řadu let zkoumají, proč určité druhy potravin vyvolávají sklony k přejídání. Firmy samy tvrdí, že není žádný důkaz, podle nějž by jejich výrobky podněcovaly k obezitě.

Podle listu Daily Telegraph však jeden z vědců, který pro ně pracuje, o těchto výrobcích prohlásil: "Vytvořili jsme biochemická monstra." Právníci pomalu začínají zjišťovat, zda sítě rychlého občerstvení a obří potravinářské koncerny jako Nestlé, Unilever či Kraft náhodou nevěděly o "drogovém" účinku těchto potravin - a zda s ním už předem nějak nepočítaly. Pokud ano, bude to zlatý důl pro právníky.

Ti byli ještě před rokem terčem posměchu, když podali jménem dvou obézních Američanek žalobu na firmu McDonald's kvůli újmě na zdraví. Nové výzkumy jim dávají nové trumfy.

"Výrobek, který je jak nebezpečný, tak návykový, se dá jen těžko hájit," konstatuje John F. Banzhaff, profesor práva z univerzity George Washingtona. V Americe je jeho jméno známé - právě on stál za vlnou procesů, které donutily tabákové koncerny k příslibu vyplatit 204 miliard dolarů jako odškodnění pro své oběti.

Profesor Neal Barnard je přesvědčen, že potravinářské kolosy záměrně zneužívají návykových účinků cukru a některých dalších poživatin. "Není to tak drzé jako u tabákových koncernů, ale má to k tomu blízko," tvrdí.

I když se tu neprokáže zlý úmysl, kritici McDonald's a všech těch sušenkových a tyčinkových gigantů mají v ruce další esa: reklamu zaměřenou na děti a velké, "královské" porce, které tyto firmy nabízejí. Stačí si sednout k jednomu mcdonaldovskému menu s cheesburgrem, velkou porcí hranolků, čokoládovým doughnutem a milk-shakem - a člověk má v sobě hned 1800 kalorií.

To je tolik, kolik pro dospělou ženu stačí na celý den. Naprostá většina z toho jsou tuky a cukry - tedy poživatiny, jejichž podíl v potravě by neměl překročit hranici 45 procent. Už to stačí k obhajobě stále více přijímaného názoru, že potravinářské kolosy svými nezdravými výrobky podněcují šíření obezity. Před tou navíc nijak nevarují.

Každá z těchto firem vás ujistí, že třeba její vdoleček, muffin, je "bez tuků" a "se sníženým obsahem cukru". Ale už neřekne, že jeden takový vdoleček obsahuje stejné množství kalorií jako celý koš jablek. Lákavé záběry na štíhlé rodiny, šťastně konzumující své hamburgry, muffiny, tyčinky, lupínky či sušenky, přitom v dětských pořadech tvoří polovinu všech reklam.

Koncerny však pomalu začínají dostávat strach. McDonald's nyní ve Francii vyzval, aby děti, pokud nejsou fyzicky aktivní, jedly jeho produkty jen jednou týdně. Koncern Kraft i další zase slibují, že sníží obsah tuků ve svých výrobcích. Mluvčí Kraftu přiznal, že tyto kroky mají hlavně odradit lidi od podávání žalob a stát od "neférové legislativy".