Vědci pracují na divotvorné pilulce

Jak se badatelé Arizonské univerzity svěřili zpravodajskému serveru Eyewitness News 5, narazili na tento "skvost" náhodně při pátrání po prostředku, který by pomáhal předejít rakovině kůže.

Na skupině mužů testovali v rámci výzkumu hormon nazvaný melanotan 2 v naději, že stimuluje přirozené opálení bez vlivu slunečních paprsků. Ke svému velkému překvapení však zjistili, že funguje, jak se zdá, také jako sexuální stimulant a mohl by pomoci i při shazování nadbytečných kil.

Gary, jeden z "pokusných králíků", konstatoval, že tenhle syntetický hormon je lepší než Viagra. "Zabírá rychleji, jde to s ním snáz a ráz na ráz," tvrdí.

Podle vědců odstartuje hormon v mozku reakci, která má okamžitý příznivý sexuální přínos. A podle dietetika Tavise Piattoly "může mít také vliv na seratonin, který snižuje chuť k jídlu. Díky tomu lze zhubnout".

Někteří experti jsou ale ohledně tak širokého spektra účinků léku skeptičtí. "Všichni hledají svatý grál. Tohle je něco na ten způsob," domnívá se urolog Neil Baum.

"Zní to příliš skvěle, než aby to byla pravda - bylo by to přímo kouzlo. Vážně pochybuji, že by jediná pilulka tohle všechno zvládla," dodává.

"Ale pokud by se přece jen ukázalo, že 'Barbie drug' tohle všechno dokáže, nejen, že bych ho předepisoval, ale sám bych ho také bral," uzavírá v optimističtějším duchu.