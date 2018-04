Vědci odhalili gen agresivity rakoviny

Rakovina prostaty je u českých mužů třetím nejčastěji se vyskytujícím zhoubným nádorem. V roce 2002 bylo hlášeno 2722 nových případů, 1327 pacientů zemřelo.

Ve věku 65 let má mnoho mužů v prostatě rakovinné buňky. Většinou nepocítí žádné projevy, žijí normálně a zemřou z úplně jiného důvodu.

Pro zjišťování rakoviny prostaty se nyní používá test přítomnosti specifického prostatického antigenu v krvi. Zkouška ale neukazuje, zda se rakovina šíří pomalu či rychle. Leckdy zaznamená méně závažné změny na prostatě, například zánět.

Dřívější studie ukázaly, že gen E2F3 a protein, který produkuje, hrají roli při rozvoji rakoviny močového měchýře.

Protein má významnou úlohu při dělení buněk. Ve zhoubném nádoru prostaty je gen hyperaktivní a vytváří příliš mnoho proteinu, což vede k přemíře bujení a rozvoji rakoviny. Britští vědci porovnávali vzorky z tkáně prostaty 147 mužů a stanovovali množství proteinu v buňkách.

Zjistili, že ve zdravé tkáni není přítomen a že byl v 67 procentech rakovinných buněk. Dospěli proto k závěru, že čím vyšší je hladina proteinu, tím je zhoubný nádor agresivnější. Nyní pracují na testu, který by určoval, kteří pacienti jsou nejvíce ohroženi.

O objevu britských vědců bude informovat odborný časopis Oncogene. "Je to vzrušující, protože by to mohlo fungovat jako marker, který lze použít pro diagnózu rakoviny prostaty v počátečním stadiu," řekl profesor Colin Cooper, který tým vedl.

Test, který by rozlišoval stupeň agresivity nádoru, by podle něho byl z hlediska zkoumání tohoto druhu rakoviny zásadně důležitý. Podotkl, že test by mohl být hotov do několika let.