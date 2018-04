Vědci objevili nový, odolný druh ptačí chřipky

23:00 , aktualizováno 23:00

Vědci objevili nový druh ptačí chřipky, která infikuje lidi i zvířata a pravděpodobně je odolná vůči současným vakcínám. Informuje o tom úterní vydání odborného časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.