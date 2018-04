Deset překvapivých věcí, které poškozují naši paměť

Mozek může být jako vymetený nejen kvůli alkoholu a drogám, ale také například z důvodu špatného stravování, lékům, které užíváte, nebo i virům ve vašem těle.



Pokud se přistihnete, že zapomínáte více věcí než obvykle, nepanikařte. Jak tvrdí doktor Majit Fotuhi, zakladatel a ředitel NeurExpand Brain Center v Luterville a autor knihy “The Memory Cure”, zapomínání většinou není nic vážného a paměť může ovlivnit i nedostatek spánku nebo stres.

“Naštěstí mozek je poddajný, což znamená, že se mění a zlepšuje,” řekl doktor Fotuhi. Přečtěte si, co vše může mít vliv na naši paměť.

Nefunkční štítná žláza

Štítná žláza ovládá téměř všechny tělesné metabolické procesy. Produkuje hormony, které ovlivňují rychlost látkové přeměny a zvyšují spotřebu kyslíku, působí také na růst a vývoj. Když štítná žláza nefunguje tak, jak má, můžete zažívat návaly horka nebo naopak pociťovat zimomřivost, mohou se objevit úzkostné pocity a deprese a bohužel může zaostávat i paměť.

“Ačkoli štítná žláza nemá v mozku zvláštní úlohu, ztráta paměti je jednou z věcí, které si člověk všimne, když (štítná žláza) přestane normálně fungovat,” řekl doktor Fotuhi.

“Lidé s vysokými nebo nízkými hodnotami hormonů štítné žlázy – což je velmi běžné u žen – mohou mít potíže s pamětí a soustředěností,” vysvětlil doktor Fotuhi.

Pokud máte problémy s pamětí, požádejte vašeho lékaře o jednoduchý test na štítnou žlázu, abyste zjistili, zda je viníkem vašich potíží.

Návaly horka

Pokaždé, když máte pocit, že musíte kvůli návalům horka strčit hlavu do lednice, můžete rovněž pocítit mlhu valící se přes mozek a zhoršení paměti.



„Čím více návalů horka ženy zažívají během menopauzy, tím horší je jejich schopnost pamatovat si jména a příběhy,” vysvětlil doktor Fotuhi a dodal, že návaly horka naštěstí nijak nepoškozují mozek a paměť se zlepší jakmile návaly ustoupí.

Nedostatek spánku

Slavili jste narození dítěte vašeho kamaráda a vrátili se domů nad ránem? Pak je velmi pravděpodobné, že si následující den nebudete moci vzpomenout ani na novorozencovo jméno.



“Zatímco některé části mozku ve spánku odpočívají, hlubší oblasti týkající se paměti a emočních reakcí jsou relativně aktivnější,” vysvětlil doktor Allen Towfigh, ředitel z New York Neurology & Sleep Medicine.

Doktor Towfigh dále uvedl, že lidé, kteří trpí nedostatkem spánku a spánkovými problémy, mají narušenou paměť, také jsou během dne unavení, trpí zhoršenou pozorností a jejich reakce jsou zpomalené.

“Běžné doporučení osm hodin spánku za noc nemusí nutně fungovat pro každého. Pokud se probudíte unavení a nechtěně usnete během dne, potom potřebujete více spánku,“ říká Towfigh.

Trenérka paměti Lenka Šnajdrová souhlasí s tím, že nedostatek spánku ovlivňuje naši paměť.

„Není tím samozřejmě míněn jeden prohýřený večer, ale dlouhodobý nedostatek spánku se negativně na paměti podepisuje. Během spánku probíhá spojování nových informací se stávajícím paměťovými stopami.

Chronicky nevyspalý člověk je přes den unavený a hůře se soustředí na příjem nových informací,“ vysvětlila Šnajdrová.

Úzkost a deprese

Strach z toho, že neprojdete u zkoušky, nebo stres z přednášky na veřejnosti, se podle vědců také může odrazit na paměti.



Podle Towfigha není úplně jasné, proč tomu tak je, ale podle vědců deprese, úzkost a bipolární poruchy narušují nervové obvody, které ovlivňují vývoj a oživení vzpomínek.

“Závažnost ztráty paměti často odráží závažnost poruch nálad – těžké deprese přinášejí stejně těžké ztráty paměti.“

Delší období každodenního stresu zvyšuje hladiny kortizolu v mozku, což způsobuje, že mozkové buňky ztrácejí synapse (mosty, které spojují mozkové buňky) a ztěžují tak vytváření a obnovu vzpomínek.

Dobrou zprávou je, že pokud za ztrátou paměti stojí porucha nálady (včetně úzkostí a deprese), je alespoň částečně návratná.

“Jak se nálada jedince zlepšuje, často se také zlepšuje ztráta paměti,” řekl doktor Towfigh.

Léky

Mnoho běžných léků může způsobit zapomnětlivost.



„Léky na úzkost, takzvané benzodiazepiny, ovlivňují části mozku, které přesouvají události z krátkodobé do dlouhodobé paměti. Tricyklická antidepresiva mají podobný účinek. Léky na srdce včetně statinů a beta-blokátorů byly rovněž spojeny s problémy s pamětí stejně jako léky na bolest (analgetika), léky na inkontinenci, na spaní a dokonce antihistaminika (léky tlumící alergické reakce). Nepřestávejte však kvůli tomu vaše léky užívat, ale zaznamenáte-li problémy s pamětí, poraďte se s lékařem,“ píše server Health.com.

Kouření

Za zapomnětlivostí může být také kouření cigaret.



“Kouření poškozuje mozek tím, že zhoršuje dodávku krve,” vysvětlil doktor Towfigh.

Průzkum publikovaný v Archives of General Psychiatry shromáždil data získaná od více než 7 000 mužů a žen. Výsledky ukázaly, že u starších kuřáků rapidněji klesají funkce mozku (včetně paměti, slovní zásoby a dalšími funkcemi mozku) než u lidí, co nikdy nekouřili.

“Navíc kouření cigaret podporuje akumulace abnormálních bílkovin, které naruší schopnost mozku zpracovávat a přenášet informace,” vysvětlil doktor Towfigh.

Tučná strava

Mastné hamburgery a hranolky nejen přispívají k obezitě a mohou poškozovat srdeční zdraví, ale navíc mohou způsobovat problémy s pamětí. V jedné studii dospívající myši krmené tučnou stravou po osm týdnů předvedly horší paměťové schopnosti.

Jiná studie myší zase ukázala, že tučná strava má částečný vliv na hipokampus, část mozku zodpovědnou za krátkodobou paměť.



Doktor Towfigh upozorňuje, že je zapotřebí více výzkumu, aby se mohlo jasně určit, zda tučná strava ovlivňuje lidskou paměť či nikoli, ale dodal, že kalorická strava přispívá ke vzniku cukrovky druhého typu, vysokému krevnímu tlaku a kardiovaskulárním chorobám, které mohou poškodit mozek.

Podle Lenky Šnajdrové strava na naši paměť nemá zásadní vliv, spíše ji ohrožuje celkový nezdravý životní styl. Dodává však, že problémy s pamětí by se mohly objevit u lidí trpících nedostatkem vitaminů (např. thiaminu). Výrazné poruchy paměti způsobuje závislost na alkoholu. Pozitivní účinky na paměť zaznamenaly některé studie u středomořské stravy nebo bobulovitého ovoce (ostružiny, maliny apod.)

Pro zlepšení paměti Lenka Šnajdrová doporučuje především dávat pozor, jelikož naše paměť je závislá na pozornosti.

„Opakování je matka moudrosti – co si neopakujeme (resp. co nepoužíváme), to zapomínáme. Kromě toho existuje celá řada technik „mnemotechnik“, které nám můžou pomoci informace si rychleji zapamatovat a následně vybavit. Mnemotechniky se běžně vyučují v kurzech trénování paměti.“

Stres

Při náhlé nouzové situaci může být obtížné vzpomenout si i na něco tak banálního, jako je naše adresa. Studie na krysách ukázala, že stresové hormony ovlivňují oblast v mozku, která kontroluje paměť. Vědci zjistili, že opakovaný stres snižuje receptory v části mozku, která je spojena s myšlenkovými procesy.

Ačkoli se jednalo o studii na zvířatech, doktor Towfigh vysvětlil, že lidský mozek funguje podobně a opakovaný nebo chronický stres může být škodlivý.

Od stresu vám může ulevit třeba meditace. Odborní doporučují praktikovat meditaci, které pomáhá nejen zbavovat se stresu, ale také zlepšuje paměť.

Viry

Nehezké opary nám mohou nejen snížit sebevědomí, ale podle studie z roku 2013 publikované v časopise Neurology si také mohou pohrávat s naší pamětí. Vědci zjistili, že lidé, kteří měli v krvi vyšší hodnoty viru Herpes simplex virus 1 (oparový virus), měli větší pravděpodobnost problémů s pamětí než lidé, kteří měli nižší hodnoty tohoto viru.

Z více než 1 600 účastníků studie, ti s vyšší infekční zátěží měli o 25 % zvýšené riziko nízkého výsledku v kognitivním testu. Ačkoli neexistuje vakcína pro oparový virus, dětské očkování proti dalším virům by podle výzkumu mohlo pomoci zamezit problémům později v životě.

Nedostatek vitaminu B12

Těhotné ženy, vegetariáni, vegani, senioři a lidé trpící perniciozní anémií nebo gastrointestinálními poruchami jako jsou celiakie nebo Crohnova nemoc mají zvýšené riziko nedostatku vitaminu B12.



Vitamin B12 neboli kobalamin hraje důležitou roli v krvetvorbě a je také nezbytný pro správnou funkci nervového systému. Vitamin B12 se přirozeně vyskytuje jen ve zvířecích produktech jako jsou maso, vejce a mléčné výrobky. Kromě únavy, ztráty chutě k jídlu, zácpě a ubývání na váze může nedostatek vitaminu B12 také vést ke ztrátě paměti.