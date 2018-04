Sedm věcí, které byste v zájmu vašeho zdraví měli vyhodit

Rozhodnutí žít lépe a zdravěji s sebou obvykle přináší nákupy nových věcí jako sportovní oblečení, kolo či ingredience pro zdravé pokrmy.

Dostat se z nezdravého životního stylu do zdravého života však také znamená zbavit se věcí, které nám škodí. A nemusí to vždy být jen špatné jídlo. Takže si připravte pořádný pytel na odpadky a jdeme na to.



Obnošené běžecké boty

Koupili jste si nové drahé boty na běhání a těšíte se, jak vám za tu cenu nějaký ten rok vydrží? Záleží na tom, jak často běháte. Podle doktora Jason Karpa, autora knihy Running for Woman, byste měli běžecké boty vyhodit po uběhnutí zhruba 450 až 650 kilometrů. Pro běžce, který každý týden uběhne zhruba 50 kilometrů, to znamená pořídit si nové tenisky na běhání asi každé tři měsíce.

Během se totiž boty opotřebují a přijdou o odpružení. Jak vysvětlil doktor Karp, obnošené boty méně absorbují nárazy nohy o zem při každém kroku a zvýšený tlak na svaly, kosti a šlachy zvyšuje riziko poranění. Pokud si jdete jen občas zaběhat, stačí nahradit staré boty novými jednou za půl roku, nebo jakmile zjistíte, že podrážky vypadají opotřebovaně.

Roztřepený zubní kartáček

Pokud si čistíte zuby tak, jak máte, tedy nejméně každé ráno a večer, štětinky u kartáčku na zuby se časem roztřepí a opotřebí rychleji, než si myslíte.

Zubní lékař Nader Banitorof z Prague aesthetic Clinic doporučuje měnit zubní kartáček vždy po třech až šesti týdnech.

„Tato doba nesouvisí se vzhledem kartáčku jako takového, důvodem jsou především bakterie usazené mezi vlákny kartáčku. Vedle těchto hygienických důvodů je to také opotřebení, kdy již vlákna kartáčku nekopírují pohyb při čištění a mění se jejich struktura, což by mohlo vést ke zraňování dásní,“ vysvětlil doktor Banitorof a dodal, že se také doporučuje vyměnit kartáček po proběhlém infekčním onemocnění, jako jsou například angína či chřipka, a to opět kvůli možnému usazení bakterií a virů mezi vlákny.

Stará řasenka

Tekutá líčidla včetně řasenky mohou skrývat mnoho bakterií, říká doktor Thomas Steinemann, mluvčí American Academy of Ophthalmology.

Doktor Steinemann doporučuje vyhodit řasenku po třech nebo dvou měsících od otevření, protože při každém použití řasenky nanášíte bakterie na řasy a zase zpět do řasenky. Navíc se řasenka uchovává při pokojové teplotě, což podporuje množení bakterií.

S tímto názorem souhlasí i wellness koučka a odbornice na krásu Petra Řehořková z Petra Clinic, která uvádí, že tmavá tuba řasenky je ideálním místem pro množení bakterií, a tudíž má z dekorativní kosmetiky nejkratší trvanlivost.

„Pokud se chceme vyhnout zanášení infekce do oka, měli bychom ji vyhodit přesně tři měsíce od jejího prvního otevření. Případně i dříve, pokud nás v oku štípe nebo je jinak nepříjemná,“ vysvětlila Petra Řehořková.

Stará kosmetika pleti škodí stejně jako tělu škodí zkažené jídlo.

„Pleť, oči a rty jsou velmi citlivá místa, náchylná na vyrážku nebo zánět. Například skrze balzám na rty můžeme snadno dostat znovu opar či virózu, z kterých jsme se už vyléčili. Proto je lepší ho po odeznění nemoci vyhodit, nebo jej v průběhu onemocnění nanášet pouze pomocí čisté vatové štětičky, kterou ihned vyhodíme. Obecně lze říci, že pokud kosmetika změní konzistenci, barvu nebo vůni, měli bychom ji vyhodit, opět platí paralela s jídlem,“ radí Řehořková, která dodala, že rtěnka může vydržet i tři roky, pokud obsahuje dostatek tuků (je hydratační). Ale jakmile změní konzistenci, barvu nebo vůni, patří stejně jako jiná zkažená kosmetika do koše.

Vytahaná podprsenka

Pokud si kupujete podprsenku, až když se ta stará rozpadne, nejenže můžete přispět ke zhoršení stavu vašich prsou, ale také můžete ublížit svým zádům. „Elasten v podprsence se totiž časem vytáhne a praní podprsenky v pračce tento proces ještě urychluje. Vytahaná ramínka od podprsenky pak poskytují jen malou podporu pro prsa a mohou způsobit zdravotní problémy,“ píše server health.com.

Lékařka Kristi Funková, prsní specialistka, doporučuje vyhodit starou podprsenku hned, jak zjistíte, že už neposkytuje prsům podporu a není vám pohodlná. Podle doktorky Funkové nová podprsenka pomůže zpomalit přirozený proces stárnutí prsní tkáně, který se projevuje povislostí prsou a také pomůže snížit nebo předcházet bolesti zad u žen s nadváhou.

Houbička na nádobí

Podle odborníků je nešpinavější věcí v domácnosti právě houbička na nádobí, tedy paradoxně věc, která by měla pomáhat udržovat kuchyň čistou. Zatímco podle některých expertů stačí k zabití bakterií v houbičce na nádobí ohřátí v mikrovlnné troubě, profesor Michael P. Doyle, PhD, ředitel Center for Food Safety at the University of Georgia nedoporučuje používat houbičky v kuchyni vůbec.

Podle něj se v houbičkách drží a množí nebezpečné mikroby, jako je salmonela, které se do ní dostanou třeba po umytí kuchyňské linky, kde jste krájeli maso. Jelikož houbičky zůstanou při pokojové teplotě stále vlhké, mikroby se rychle množí. Podle odborníků je nezabije ani umytí v myčce na nádobí.

Profesor Doyle radí používat místo houbiček raději hadříky na nádobí, které jsou tenčí, rychleji vysychají, čímž se značně snižuje růst bakterií, a navíc se dají prát v pračce.

Plastová prkénka na krájení

Profesor Doyle také doporučuje vyhodit všechna plastová prkénka na krájení a nahradit je dřevěnými. Krájení potravin totiž v plastu vytvoří rýhy a jakmile se do nich dostanou bakterie, začnou se množit. A podle profesora Doyla pak může být velmi obtížné se jich zbavit.

Doyle doporučuje používat raději dřevěná prkénka, jelikož dřevo obsahuje pryskyřici, která je přirozeně antimikrobiální. Bakterie se sice do rýh také dostanou, ale místo aby se množily, tak hynou.

Vaše židle

Nemusíte hned vyhodit všechny židle z vašeho domu, ale měli byste omezit jejich používání. Celosvětové studie totiž ukazují, že průměrná osoba prosedí 7,7 hodin denně, ale jak říká profesor Robert Emery z University of Texas School of Public Health, podle některých odhadů někteří lidé prosedí dokonce až 15 hodin denně.

Nadměrné sezení přitom ovlivňuje metabolismus, může vést k obezitě, vysokému krevnímu tlaku, cukrovce, rakovině a depresi. The American Medical Association dokonce jako prevenci proti zdravotním problémům, které jsou spjaty s nadměrným sezením, doporučuje raději vyměnit pracovní stůl, u kterého musíte sedět za vyšší pracovní stůl, u kterého můžete stát.