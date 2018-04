Ve Švédsku chystají pokusné očkování proti rakovině čípku

"V první řadě chceme vyzkoušet, jestli vakcína účinkuje v případě, že je žena ohrožena infekcí. Tento výsledek získáme relativně brzy. Výzkum, zda vakcína skutečně dokáže ochránit i před rakovinou samotnou, však potrvá několik let," sdělil deníku docent Joakim Dillner ze stockholmské Karolinské nemocnice, který je jako virolog pověřen koordinací celého projektu. Cílem výzkumníků je pak podle Dillnera vypracování všeobecného programu očkování žen.Rakovinou děložního čípku onemocní jen v největší skandinávské zemi ročně asi 500 žen. Příznaky se však objevují u přibližně 3000 žen. Tato forma rakoviny může být způsobena sexuálně přenosným virem IIPV (zvaným též papilomavirus), jenž se vyskytuje v desítkách variant. Především dvě z nich však podle názoru severských vědců zapříčiňují 70 procent případů rakoviny děložního čípku. Očkování je proto zaměřeno právě proti nim.Nemoc je považována za vážnou, avšak v posledních letech dosáhl boj proti ní jistých úspěchů. Období pěti let po odhalení přežívá ve Švédsku asi 60 procent pacientek.Pro Švédsko by zdar pokusu znamenal vůbec první použití čisté preventivní vakcíny proti rakovině v historii. Při jiných studiích byly sice již použity různé vakcíny, avšak účelem bylo spíš nežli prevence předejít recidivě aktivováním imunitního systému tak, aby napadal přežívající rakovinové buňky.Přední český onkolog, přednosta onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice profesor Pavel Klener potvrdil, že v ČR se zatím očkování proti rakovině děložního čípku nepřipravuje."U nás zatím není bohužel oficiálně akceptován ani screening na žádné nádorové onemocnění," konstatoval. K účasti na švédské studii ČR podle Klenera zatím přizvána nebyla. Při stovce účastnic ale podle něj jde zřejmě zatím o pilotní studii a lze očekávat, že pro statistické zhodnocení účinnosti, k němuž je zapotřebí několik stovek pacientů z různých pracovišť, bude studie v další fázi rozšířena i na další pracoviště.