Jak vybírat potraviny na vánoční pohoštění, abychom nepřibrali

1. Polevu si vyrobte vlastní

Čokoládovou polevu na cukroví si připravte sami z kvalitní čokolády. Nikdy nekupujte hotové čokoládové polevy, které mohou obsahovat nevhodné transmastné kyseliny.



Adventní kalendář

1. díl tajenky: PRAVÁ

Při nákupu čokolády hledejte název „čokoláda“ na obalu, dejte si pozor na méně kvalitní náhražky čokolády, ve kterých je část kakaového másla nahrazena rostlinným tukem často nevhodného složení (nenechte se zmást čokoládovými pochoutkami, cukrovinkami či výrobky, kde je záměrně vynecháno slovo „čokoláda“).

2. Slaďte méně

Při pečení cukroví se snažte méně sladit, místo cukru můžete částečně využít ovoce, které je výhodné vzhledem k vyššímu množství vlákniny, minerálních látek a vitaminů.

Díky značnému obsahu cukru lze využít do některého pečiva i mrkev.



3. Nahraďte bílou mouku

Bílou mouku lze nahradit zcela nebo částečně moukou celozrnnou, která má více vlákniny, minerálních látek a vitaminů.

Nebojte se použít i jiné druhy mouky, například špaldovou, žitnou, pohankovou, sójovou, amarantovou.

4. Přidejte do cukroví bílkoviny i vlákninu

Glykemický index cukroví snížíte tím, že se budete snažit zabudovat do cukroví co nejvíce bílkovin (sníh z bílků, tvaroh) a co nejvíce vlákniny (vločky, mrkev, ovoce, celozrnnou mouku).

Tím zamezíte, že budete mít po snědených cukrovinkách rychle hlad.



5. Šetřete s tuky

Omezte tuky, které jsou nositelem vysoké energetické hodnoty. Místo máslových krémů používejte krémy pudinkové, tvarohové, nezapomeňte na želatinu nebo využívejte nízkotučné krémy či kvalitní rostlinné tuky.

Pokud nezvládnete udržet své chutě na uzdě, můžete po svátcích vyzkoušet

videokurz hubnutí

zdarma od společnost Stop obezitě (STOB).

Pokud nemáte speciální recept, uberte z receptu klasického část tuku (zhruba třetinu) a nahraďte mlékem, jogurtem či kefírem. Plechy nevymazávejte, využijte pečicí fólie.



Tuky na pečení vybírejte od známých výrobců, u kterých máte jistotu, že neobsahují vyšší množství nevhodných transmastných kyselin.

Na smažení řízku či kapra použijte řepkový olej, který je tepelně stabilnější než častěji používaný olej slunečnicový.

6. Odlehčete bramborový salát

Na přípravu bramborového salátu použijte brambory typu A, které jsou nejméně moučnaté a nerozvářejí se.

Místo majonézy můžete do salátu použít bílý jogurt nebo jím alespoň polovinu množství majonézy nahradit.



7. Ryby nejlépe čerstvé

Nejlepší jsou samozřejmě ryby čerstvé. Pokud ale kupujte zmražené filé nebo jiné ryby, vybírejte ty kvalitní, sledujte množství přidané vody a hledejte na obalu informaci, zda je ryba zmrazená přímo na moři (seafrozen). Nejhorší variantou je dvakrát mražená (doublefrozen), té se raději vyhýbejte.